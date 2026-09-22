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Zgjidhet kryetari i Këshillit të REM-it: Stevica Smederevac merr drejtimin e organit rregullator të medias

Në seancën e katërt konstituive të Këshillit të Organit Rregullator për Mediet Elektronike (REM), anëtarët e zgjodhën njëzëri Smederevcan; zëvendëse e tij do të jetë Ira Prodanov Krajišnik.

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Seanca konstituive e Këshillit të Organit Rregullator për Mediet Elektronike (REM) në Beograd. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Stevica Smederevac është zgjedhur sot kryetar i Këshillit të Organit Rregullator për Mediet Elektronike (REM) të Serbisë. Lajmin e bëri të ditur anëtarja e Këshillit, Dubravka Valić Nedeljković, e cila njoftoi se Smederevac u votua njëzëri nga anëtarët. Kandidatura e tij u propozua nga Milan Petković, i cili theksoi përvojën e gjatë të Smederevcanit në mediet elektronike, njohuritë juridike si dhe përvojën e tij brenda organit rregullator.

Zgjedhja ishte pritur paraprakisht. Anëtari i Këshillit, Miloš Garić, kishte deklaruar për Nova.rs se pritej që në këtë seancë të zgjidhej kryetari, pasi anëtarët kishin arritur një marrëveshje rreth kandidatit në konsultimet e zhvilluara më herët. Seanca, e cila nisi në orën 13:00, ishte e katërta konstituive e Këshillit të REM-it.

Edhe pse nuk është një emër i njohur për publikun e gjerë, Smederevac ka një karrierë të gjatë në medien serbe. Ai ka qenë ndihmësdrejtor i REM-it për mbikëqyrje dhe analizë, si dhe redaktor përgjegjës i Redaksisë së programit shkencor-arsimor të TV Beogradit nga viti 2010 deri në vitin 2012. Nga viti 1998 deri në vitin 2000 ai ka shërbyer si drejtor i TV Novi Sad dhe redaktor i programit informativ të këtij televizioni, ndërsa nga viti 2022 në vitin 2023 ka qenë anëtar i Organit të Përkohshëm Mbikëqyrës për ndjekjen e fushatës zgjedhore.

Në seancë u njoftua gjithashtu se zëvendësja e kryetarit të ri do të jetë Ira Prodanov Krajišnik.

Konstituimi i Këshillit ka ardhur pas një procesi të gjatë. Seanca e parë konstituive u mbajt pasi katër anëtarët e zgjedhur që kishin dhënë dorëheqjen — Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić dhe Rodoljub Šabić — njoftuan se, pas miratimit të interpretimit autentik të Ligjit për mediet elektronike, kishin vendosur të merrnin pjesë në punën e organit. Katër anëtarët e tjerë të Këshillit janë Stevica Smederevac, Milan Petković, Miloš Garić dhe Snežana Miljković.

Anëtari i nëntë i Këshillit, që vjen nga këshillat kombëtare të pakicave kombëtare, nuk u zgjodh në votimin në Kuvendin e Serbisë nëntorin e kaluar, pasi asnjë nga dy kandidatët nuk arriti shumicën e nevojshme; ai do të zgjidhet në një moment të mëvonshëm.

Burimi: Nova.rs

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