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Futbolli ne Kosove

Zhegrova, më së shumti driblime të suksesshme në Ligën e Kombeve

Sipas të dhënave të Sofascore, Edon Zhegrova kryeson listën e dribluesve në Ligën e Kombeve me 20 driblime të suksesshme, përpara Antonio Nusës me 15 dhe Doku e Bellingham me nga 14.

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Zhegrova, më së shumti driblime të suksesshme në Ligën e Kombeve

Sipas të dhënave në Sofascore, të cituara nga Telegrafi, Edon Zhegrova ka më së shumti driblime të suksesshme në Ligën e Kombeve, plot 20 të tilla. Ky bilanc e vendos anësorin e Kosovës në krye të listës së dribluesve në këtë kompeticion, përpara emrave të njohur të futbollit evropian.

Afër tij është vetëm talenti i RB Leipzigut, anësori Antonio Nusa, me 15 driblime të suksesshme. Pas dyshes së parë renditen Jeremy Doku dhe Jude Bellingham, të cilët kanë nga 14 driblime të suksesshme secili.

Përveç driblimeve, Zhegrova ka edhe mesataren më të lartë për gola të mundshëm (xG), me 1.52, një tjetër tregues i ndikimit të tij në fazën sulmuese.

Ndërkohë, Zhegrova do të jetë mungesa e madhe e Kosovës në ndeshjen vendimtare ndaj Irlandës. Në atë përballje, Dardanët duhet patjetër të mos pësojnë disfatë, përndryshe renditen në vazon e tretë.

Mungesa e lojtarit që kryeson Ligën e Kombeve për driblime të suksesshme e bën edhe më të vështirë detyrën e Kosovës në ndeshjen vendimtare, ku çdo rezultat tjetër përveç disfatës i mban Dardanët larg vazos së tretë.

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