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28 Sht 2026
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Ukraina

Zjarr i madh në depon e naftës Pavlovskaya në Krasnodar gjatë sulmit me dronë

Zjarri shpërtheu natën mes 27 dhe 28 shtatorit, gjatë një vale sulmesh me dronë mbi rajonin rus, dy ditë pas goditjes së rafinerisë Ilsky

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Zjarri në depon e naftës Pavlovskaya në rajonin Krasnodar
Pamjet e zjarrit në depon e naftës Pavlovskaya, publikuar nga kanali ukrainas Exilenova+ (Foto: Exilenova+/Telegram)

Një zjarr i madh ka shpërthyer në depon e naftës Pavlovskaya në rajonin Krasnodar të Rusisë, natën mes të shtunës 27 dhe të dielës 28 shtator 2026, gjatë një sulmi në shkallë të gjerë me dronë që goditi rajonin, siç njofton The Kyiv Independent.

Pamjet e flakëve dhe të kolonës së dendur të tymit që ngrihet mbi ndërtesa u publikuan nga kanali ukrainas në Telegram “Exilenova+”, i cili e identifikoi objektin e goditur si depon e naftës Pavlovskaya. The Kyiv Independent nuk i ka verifikuar në mënyrë të pavarur as pamjet e publikuara dhe as identitetin e objektit të goditur.

Sulmi vjen vetëm dy ditë pas një goditjeje ukrainase ndaj rafinerisë së naftës Ilsky në të njëjtin rajon, më 26 shtator, ku gjithashtu shpërtheu zjarr. Sulmin e konfirmoi Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës, duke bërë të ditur se u krye nga forcat e sistemeve pa pilot — Qendra 1 e Veçantë dhe Brigada 414 “Zogjtë e Madyarit”.

Ukraina ka intensifikuar në javët e fundit sulmet me rreze të gjatë kundër infrastrukturës ruse të naftës — ato që Kievi i quan “sanksione me rreze të gjatë”. Më 21 shtator, Shtabi i Përgjithshëm ukrainas deklaroi se 45% e kapacitetit rus të rafinimit të naftës ishte jashtë funksionit, një shifër që nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur.

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