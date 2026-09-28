Ukrainë: Kryeministri thotë se vendi po hyn këtë dimër më i përgatitur se vitin e kaluar
Serhii Koretskyi paralajmëroi megjithatë se Rusia po forcon kapacitetet sulmuese dhe se infrastruktura energjetike mbetet e cenueshme, ndërsa plani 5.4 miliardë euro për reziliencën energjetike ende nuk është financuar plotësisht.
Kryeministri i Ukrainës, Serhii Koretskyi, deklaroi më 27 shtator, në një intervistë për teletajmin kombëtar “United News”, se vendi po hyn këtë dimër më i përgatitur se vitin e kaluar, siç njofton The Kyiv Independent. Sipas tij, puna e kryer gjatë vitit të fundit ka forcuar mbrojtjen e objekteve kritike dhe kapacitetet e ndërhyrjes në rast sulmesh ndaj infrastrukturës energjetike.
“Më shumë objekte kritike kanë tani energji rezervë shtesë, elementë të rëndësishëm të infrastrukturës kanë mbrojtje më të madhe, dhe kemi grumbulluar më shumë pajisje rezervë e pjesë këmbimi, duke rritur numrin e ekipeve të riparimit dhe makinerive”, citohet të ketë thënë Koretskyi. Kryeministri ia atribuoi këtë përparim planifikimit për qëndrueshmëri, si dhe punës së administratave ushtarake, autoriteteve lokale, kompanive shtetërore dhe ministrive.
Megjithatë, sipas The Kyiv Independent, ai paralajmëroi se edhe Rusia ka forcuar kapacitetet e veta sulmuese, duke grumbulluar dronë me motor reaktiv dhe raketa. Ukraina vazhdon të përballet me cenueshmëri të mëdha: infrastrukturë energjetike e pariparuar, presion mbi rezervat e mbrojtjes ajrore, kufizime buxhetore dhe përdorimin në zgjerim nga Moska të dronëve më të shpejtë.
Plani energjetik i reziliencës, me vlerë 5.4 miliardë euro (6.2 miliardë dollarë), ende nuk është financuar plotësisht. Qeveria ukrainase ka ndarë fonde shtetërore për projektet e para, por ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për pjesën tjetër. Në korrik, presidenti Volodymyr Zelensky i kërkoi sektorit energjetik të përshpejtonte përgatitjet për dimër, duke vlerësuar se po mbetej pas.
Ndërkohë, Britania e Madhe njoftoi këtë muaj një paketë prej 100 milionë paundësh (135 milionë dollarë) për mbrojtjen ajrore të Ukrainës, duke përfshirë interceptorë dhe dronë për mbrojtjen e infrastrukturës energjetike.
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