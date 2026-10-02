Zjarr i madh në Fushë Kosovë: digjet një objekt afarist, nuk raportohet për të lënduar
Zjarrfikësit, Policia dhe autoambulancat në vendin e ngjarjes; ende nuk dihen shkaqet e zjarrit.
Një zjarr i madh ka shpërthyer pasditen e së premtes, më 2 tetor 2026, në Zonën Industriale të Fushë-Kosovës, siç njofton Klan Kosova. Sipas të dhënave jozyrtare, nga flakët është përfshirë një depo afariste, ndërsa shtyllat e tymit janë ngritur lart mbi zonë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitet e zjarrfikjes, të cilat po punojnë për të vënë nën kontroll flakët, si dhe forca policore dhe autoambulanca, njofton tutje Klan Kosova.
Sipas të dhënave zyrtare policore, nga zjarri nuk ka persona të lënduar. Ndërkohë, shkaqet që çuan në shpërthimin e zjarrit ende nuk dihen.
Klan Kosova ka tentuar të kontaktojë Policinë e Kosovës dhe ekipet e zjarrfikësve për më shumë informacione, por deri në momentin e publikimit nuk ka marrë përgjigje.
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