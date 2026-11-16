Zjarrfikësit e Malit të Zi protestuan para Kuvendit: kërkojnë koeficient 9,5 dhe shtesë 30 për qind
Zjarrfikësit-shpëtimtarë nga e gjithë Mali i Zi kërkuan gradë të veçantë pagash dhe vlerësim të drejtë të profesionit, duke paralajmëruar grevë nëse kërkesat nuk plotësohen.
Zjarrfikësit-shpëtimtarë nga e gjithë Mali i Zi protestuan sot, më 16 nëntor, para Kuvendit të Malit të Zi në Podgoricë, pavarësisht reshjeve të forta, siç raporton RTHN. Ata kërkuan gradë të veçantë pagash dhe vlerësim të drejtë të profesionit, me kërkesat kryesore rritjen e koeficientit të pagës nga 7,3 në 9,5 dhe një shtesë prej të paktën 30 për qind për kushtet e vështira të punës.
Përfaqësuesi nga Nikshiqi, Darko Žižić, u bëri thirrje deputetëve të sigurojnë kushte më të mira për zjarrfikësit-shpëtimtarë, ndërsa Darko Pepđonović nga Tivari tha se tubimi nuk është nga qejfi, por nga nevoja. Vukašin Đuranović nga Danilovgradi kërkoi që zjarrfikësi të ketë gjithmonë gradë të veçantë pagash dhe shtesën prej 30 për qind.
Sipas RTHN-së, askush zyrtarisht nuk iu drejtua protestuesve gjatë tubimit. Protestuesit thanë se nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre dhe paralajmëruan mundësinë e grevës dhe të radikalizimit të protestës nëse kërkesat nuk plotësohen.
Protestën e organizoi Bashkësia e Zjarrfikësve (Vatrogasna zajednica), me mbështetjen e sindikatave dhe të shërbimeve të zjarrfikësve të Herceg Novit, Kotorrit dhe Tivatit. Paga aktuale e zjarrfikësve, sipas raportimit paralel të ETV/Antena M për të njëjtën protestë, është 657 euro.
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