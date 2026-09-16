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Bota

ZVICER – IA vlerëson moshën biologjike përmes retinës

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vlerëson moshën

LOZANË, 16 shtator /.ATSH -AA/ – Studiuesit në Universitetin e Lozanës në Zvicër kanë zhvilluar një sistem të inteligjencës artificiale që mund të vlerësojë moshën biologjike të një personi përmes imazheve të retinës, duke mundësuar potencialisht identifikimin e rrezikut të shtuar nga disa sëmundje.

Sistemi vlerëson moshën e retinës, ndërsa një dallim i konsiderueshëm midis moshës biologjike dhe asaj reale mund të tregojë rreziqe më të larta shëndetësore.

Sipas studimit të fundit të publikuar në revistën Nature Communications, një moshë biologjike më e madhe e retinës u shoqërua me rrezik të shtuar nga sëmundjet kardiovaskulare dhe të frymëmarrjes, kanceri dhe demenca.

Studiuesit trajnuan algoritmin e inteligjencës artificiale duke përdorur imazhe të retinës nga më shumë se 70.000 persona të moshës 40 deri në 79 vjeç. Modeli e vlerësoi moshën e retinës me një devijim mesatar prej më pak se tre vjetësh nga mosha reale e pjesëmarrësve.

Hulumtimi gjithashtu zbuloi dallime midis burrave dhe grave. Te burrat, retinat që dukeshin më të plakura lidheshin më fuqishëm me faktorë metabolikë, përfshirë tensionin e lartë të gjakut, diabetin dhe mbipeshën, ndërsa te gratë lidhja ishte më e fortë me faktorë vaskularë, si rreziku i trombozës.

Studiuesit theksuan se një retinë që duket biologjikisht më e vjetër nuk do të thotë se një person ka ose do të zhvillojë një sëmundje të caktuar.

Pirja e duhanit u identifikua si faktori më i fuqishëm i lidhur me plakjen e përshpejtuar të retinës, ndërsa studiuesit thanë se nevojiten studime të mëtejshme përpara se sistemi të mund të përdoret në praktikën klinike.

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