Zyrtar i lartë iranian për Reuters: marrëveshja me SHBA-në ende larg, ndërmjetësit katarë shkuan në Teheran
Një zyrtar i lartë iranian i tha Reuters-it se Teherani dhe Uashingtoni mbeten larg një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës, pavarësisht se ndërmjetësit katarë udhëtuan të hënën në mbrëmje në Teheran për bisedime mbi draftin që po negociohet prej tetë ditësh.
Irani dhe Shtetet e Bashkuara mbeten larg arritjes së një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës, i tha të martën Reuters-it një zyrtar i lartë iranian, pavarësisht përpjekjeve të shtuara diplomatike për të parandaluar një rikthim të mundshëm të konfliktit aktiv pas zgjedhjeve afatmesme amerikane.
“Ndërmjetësit po punojnë fort për të ngushtuar hendekun mes Teheranit dhe Uashingtonit”, tha zyrtari i lartë iranian, pasi ndërmjetësit katarë udhëtuan të hënën në mbrëmje në Teheran për bisedime mbi një version të draft-marrëveshjes mes SHBA-së dhe Iranit, e cila po negociohet prej tetë ditësh. Sipas tij, kushtet e Teheranit duhet të plotësohen nëse SHBA-ja do që Ngushtica e Hormuzit të rihapet, bisedimet bërthamore mund të nisin vetëm pas kësaj dhe Teherani nuk do të pranojë “kërkesat e tepruara” të Uashingtonit.
Zyrtari i lartë paralajmëroi gjithashtu se Teherani do t’u përgjigjej me forcë, në rajon dhe përtej tij, goditjeve amerikane. Siç raporton Reuters, deklarata erdhi pasi SHBA-ja kreu gjatë natës goditje “mbrojtëse” ndaj ishullit iranian Qeshm, ku sipas një zyrtari amerikan u shënjestruan raketat tokë-ajër të përdorura kundër aseteve amerikane, ndërsa Garda Revolucionare iraniane pretendoi se kishte rrëzuar një dron amerikan MQ-9 në lindje të Ngushticës së Hormuzit.
Kryetari i parlamentit iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, tha të martën se topi është në fushën e SHBA-së, pasi Teherani i dha Uashingtonit një “përgjigje të fortë dhe racionale”. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump hodhi të hënën dyshime nëse do ta zbatonte kërcënimin për rifillimin e goditjeve ushtarake ndaj Iranit pas zgjedhjeve afatmesme të së martës, duke shtuar se besonte se Teherani donte të arrinte një marrëveshje sa më shpejt.
Paralelisht, siç njofton Reuters, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha të martën se bisedimet mes Iranit dhe Arabisë Saudite po vazhdojnë, ndërsa Teherani synon marrëveshje të reja rajonale sigurie pa përfshirje ushtarake të huaj. Javën e kaluar, zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani u takuan me zyrtarë iranianë në Teheran, në kontaktin e parë të nivelit të lartë mes Iranit dhe tre vendeve që nga gushti, takim që Riadi e paraqiti si hapje kanalesh negociuese për të parandaluar rikthimin e përshkallëzimit ushtarak.
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