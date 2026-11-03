SHBA goditi ishullin iranian Qeshm, thonë zyrtarët amerikanë: sulme të kufizuara e të fshehta prej javësh
Shpërthimet e së hënës në ishullin në hyrje të Ngushticës së Hormuzit ishin goditje amerikane, thanë zyrtarë për Wall Street Journal — pjesë e një fushate të kufizuar që Uashingtoni e ka mbajtur të fshehtë, ndërsa presidenti Trump uli tonet për një rikthim të luftës.
Shtetet e Bashkuara sulmuan të hënën ishullin iranian Qeshm, thanë zyrtarë amerikanë për Wall Street Journal, siç njofton edhe Reuters. Raportimi vjen pas shpërthimeve të raportuara gjatë ditës rreth ishullit, të përmendura nga media shtetërore iraniane IRNA dhe në rrjetet sociale — shpërthime për të cilat më herët gjatë ditës shkaku ishte ende i paqartë.
Sipas zyrtarëve, goditja është e fundit në një seri sulmesh të kufizuara që Uashingtoni ka kryer fshehurazi ndaj Iranit gjatë javëve të fundit. Disa prej zyrtarëve i përshkruan sulmet si mbrojtëse në natyrë, për të mos e lejuar Iranin të sulmojë lirisht anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit. Ndryshe nga fazat e mëparshme të luftës, SHBA-ja nuk i ka shpallur publikisht këto goditje dhe, sipas një zyrtari, e ka mbajtur qëllimisht fushatën të qetë, për të mos sinjalizuar qëllimin e rifillimit të operacioneve të mëdha luftarake.
Qeshmi ndodhet në hyrje të Ngushticës së Hormuzit dhe strehon një objekt të madh nëntokësor raketash, një bazë detare dhe një impiant të madh për shkripëzimin e ujit. SHBA-ja e ka goditur ishullin edhe në raunde të mëparshme të luftimeve dhe zyrtarët kanë diskutuar edhe mundësinë e marrjes së tij. Departamenti i Mbrojtjes i referoi pyetjet te Komanda Qendrore amerikane (CENTCOM), e cila nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, ndërsa një zyrtar amerikan tha se administrata po adreson vazhdimisht kërcënimet ndaj forcave amerikane në rajon.
Goditja vjen ndërsa presidenti Donald Trump uli tonet për një rikthim të luftës. “Ne patëm një luftë me Iranin. Ne fituam”, u tha Trump gazetarëve të hënën. “Nuk e di nëse mund ta quash luftë, sepse nuk kemi bërë luftime prej muajsh.” I pyetur nëse po mendon të godasë Iranin pas zgjedhjeve afatmesme të së martës, ai u përgjigj “jo”, ndonëse zyrtarë të administratës thanë se presidenti po i peshon ende të gjitha opsionet. Trump dhe zëvendëspresidenti JD Vance thanë se negociatat në vazhdim për çmontimin e programit bërthamor të Iranit mund të funksionojnë.
Në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmail Baghaei, u tha gazetarëve të hënën se “topi është në fushën e SHBA-së” për çdo marrëveshje të mundshme për t’i dhënë fund luftës dhe se kërkesat e Iranit janë shprehur qartë dhe janë të arsyeshme e logjike. Zyrtarë të tjerë iranianë, përfshirë liderin suprem Mojtaba Khamenei, kanë thënë se Irani do të kundërpërgjigjet brenda dhe jashtë Lindjes së Mesme nëse SHBA-ja e rindez konfliktin. Sipas Wall Street Journal, shefi i CENTCOM-it, admirali Brad Cooper, vizitoi Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar për ta informuar Trump-in, ndërsa komanda ka përgatitur terrenin për goditje më të gjera dhe Uashingtoni u ka thënë vendeve të Gjirit të përgatiten për një operacion të shkurtër e intensiv pak pas zgjedhjeve.
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