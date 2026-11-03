🌧️
Tiranë 12°C · Shi i lehtë 03 Nëntor 2026
S&P 500 7,541 ▼0.51%
DOW 51,984 ▲0.41%
NASDAQ 25,164 ▼1.07%
NAFTA 98.45 ▲2.06%
ARI 3,921 ▼1.24%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $76,631 ▼ -1.99% ETH $2,249 ▼ -1.62% XRP $1.2521 ▲ +0.19% SOL $91.8000 ▼ -2.73%
S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 98.45 ▲2.06 % ARI 3,921 ▼1.24 % S&P 500 7,541 ▼0.51 % DOW 51,984 ▲0.41 % NASDAQ 25,164 ▼1.07 % NAFTA 98.45 ▲2.06 % ARI 3,921 ▼1.24 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
03 Nën 2026
Breaking
Gjykata e apelit pezullon urdhrin që i ndalonte administratës Trump kërkesat për veçimin e fletëvotimeve dhe kërcënimet me ndjekje penale Të shtëna jashtë një bari në Koridallo, arrestohet 28-vjeçari dhe gjendet karabina Java 34 e MLS-së: Nashville barazon rekordin e pikëve, Vancouver shkatërron Seattle 5-1, Toronto eliminohet AGJENDA NDËRKOMBËTARE 03.11.2026 Goditja e mëngjesit rus në Dnipro plagos pesë persona, dy burra 80 dhe 81 vjeç në gjendje të rëndë
Menu
Konflikti SHBA - Iran

SHBA kryen raundin e dytë të goditjeve ndaj Iranit: në shënjestër sitet e raketave dhe dronëve pranë Hormuzit

Komanda Qendrore amerikane thotë se forcat e SHBA-së kanë goditur për të dytën natë radhazi pozicione iraniane të raketave dhe dronëve pranë Ngushticës së Hormuzit dhe në zonat bregdetare të Iranit, në përgjigje të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj lundrimit.

· 2 min lexim
Ngushtica e Hormuzit, rruga ujore strategjike ku forcat amerikane goditën sërish pozicionet iraniane të raketave dhe dronëve.

Forcat amerikane kanë kryer një raund të dytë goditjesh ndaj siteve iraniane të raketave dhe dronëve pranë Ngushticës së Hormuzit dhe në zonat bregdetare të Iranit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës, duke cituar Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM). Sipas ushtrisë amerikane, kjo ishte nata e dytë radhazi e goditjeve ndaj Iranit.

CENTCOM tha në një postim në X se goditjet erdhën në përgjigje të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj anijeve tregtare në këtë rrugë ujore strategjike dhe ndaj rajonit në tërësi. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalonte para luftës rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz, mbetet kryesisht e mbyllur prej muajsh dhe çdo shkëmbim i ri zjarri e mban të lartë rrezikun për lundrimin.

Në të njëjtën valë goditjesh, forcat detare dhe ajrore amerikane goditën edhe sitet ku Irani ruan raketat e tij balistike, njoftoi më herët CENTCOM, siç raporton po Al Jazeera. Ky zhvillim vjen pas goditjeve mbrojtëse të së hënës, kur ushtria amerikane tha se kishte goditur gjashtë platforma lëshimi raketash kundër-anije dhe një stacion tokësor kontrolli dronësh në ose pranë ngushticës.

Raundi i ri i goditjeve ndodh në një moment kur, paralelisht me veprimet ushtarake, vazhdojnë edhe përpjekjet diplomatike përmes ndërmjetësve. Presidenti Donald Trump tha se një marrëveshje e mundshme me Iranin mund të arrihet shpejt, por paralajmëroi se SHBA-ja është e gatshme t’i përshkallëzojë sulmet nëse marrëveshja nuk arrihet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu