SHBA kryen raundin e dytë të goditjeve ndaj Iranit: në shënjestër sitet e raketave dhe dronëve pranë Hormuzit
Komanda Qendrore amerikane thotë se forcat e SHBA-së kanë goditur për të dytën natë radhazi pozicione iraniane të raketave dhe dronëve pranë Ngushticës së Hormuzit dhe në zonat bregdetare të Iranit, në përgjigje të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj lundrimit.
Forcat amerikane kanë kryer një raund të dytë goditjesh ndaj siteve iraniane të raketave dhe dronëve pranë Ngushticës së Hormuzit dhe në zonat bregdetare të Iranit, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës, duke cituar Komandën Qendrore të SHBA-së (CENTCOM). Sipas ushtrisë amerikane, kjo ishte nata e dytë radhazi e goditjeve ndaj Iranit.
CENTCOM tha në një postim në X se goditjet erdhën në përgjigje të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj anijeve tregtare në këtë rrugë ujore strategjike dhe ndaj rajonit në tërësi. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalonte para luftës rreth një e pesta e furnizimeve botërore me naftë dhe gaz, mbetet kryesisht e mbyllur prej muajsh dhe çdo shkëmbim i ri zjarri e mban të lartë rrezikun për lundrimin.
Në të njëjtën valë goditjesh, forcat detare dhe ajrore amerikane goditën edhe sitet ku Irani ruan raketat e tij balistike, njoftoi më herët CENTCOM, siç raporton po Al Jazeera. Ky zhvillim vjen pas goditjeve mbrojtëse të së hënës, kur ushtria amerikane tha se kishte goditur gjashtë platforma lëshimi raketash kundër-anije dhe një stacion tokësor kontrolli dronësh në ose pranë ngushticës.
Raundi i ri i goditjeve ndodh në një moment kur, paralelisht me veprimet ushtarake, vazhdojnë edhe përpjekjet diplomatike përmes ndërmjetësve. Presidenti Donald Trump tha se një marrëveshje e mundshme me Iranin mund të arrihet shpejt, por paralajmëroi se SHBA-ja është e gatshme t’i përshkallëzojë sulmet nëse marrëveshja nuk arrihet.
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