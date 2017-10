Çmimi Nobel në Letërsi për vitin 2017 i shkoi autorit anglez Kazuo Ishiguro. Ka qenë komiteti i çmimit Nobel ai që e bëri publik lajmin “Shkrimet e Ishiguro-s karakterizohen nga një mënyrë e shprehjes e përmbajtur me kujdes, pavarësisht nga ngjarjet që po ndodhin“, – shkruajti komiteti i çmimit Nobel në një deklaratë pas njoftimit.

Komiteti i çmimeve në Suedi tha gjithashtu se veprat e tij zbuluan “humnerat e ndjesinë tonë iluzore të lidhjes me botën“.

“Nëse ju përziheni Jane Austen dhe Franz Kafka, atëherë ju keni Kazuo Ishiguro në pak fjalë, por ju duhet të shtoni pak Marcel Proust në përzierje“, – tha sekretarja e përhershme e Akademisë Suedeze Sara Danius.

Në vlerësimin e romanit të tij të fundit, “The Giant Buried” (2015), komiteti vlerësoi romanin për mënyrën se si ai hulumtoi, “në një mënyrë lëvizëse, se kujtimi lidhet me harresën, historinë me të tashmen dhe fantazinë ndaj realitetit“.

Vetë autori, duke folur për BBC, e quajti çmimin “një nderim madhështor, kryesisht sepse kjo do të thotë se jam në gjurmët e autorëve më të mëdhenj që kanë jetuar“.

“Bota është në një moment shumë të pasigurt dhe unë shpresoj se të gjitha çmimet Nobel do të ishin një forcë për diçka pozitive në botë siç është në këtë moment. Do të jem thellësisht i zhvendosur në qoftë se unë në një farë mënyre do të isha pjesë e një klime këtë vit, duke kontribuar në një atmosferë pozitive në një kohë shumë të pasigurt“. – tha Ishiguro për BBC.

Por kush është Kazuo Ishiguro, fituesi i çmimit Nobel në Letërsi për vitin 2017?

Kazuo Ishiguro është një autor britanik i lindur në Nagasaki të Japonisë më 8 nëntor 1954. Ai emigroi në Angli me familjen e tij, kështu që babai i tij, i cili ishte një oqeanograf, mund të punonte me Institutin Kombëtar të Oqeanografisë. Ai studioi në ‘Stoughton Primary School’ dhe ‘Ëoking County Grammar School’ në Surrey, Angli. Pasi mbaroi shkollëm, Ishiguro shkroi një ditar dhe ia dërgoi kasetat e saj në kompani të ndryshme rekord. Në vitin 1974, u regjistrua në Universitetin e Kent në Canterbury dhe u diplomua në dy degë të Arteve; Anglisht dhe Filozofi. Pas diplomimit të tij, Ishiguro filloi të punojë në romane fiction për gati një vit, kohë pas të cilës ai hyri në Universitetin e Anglisë Lindore në vitin 1980 për një program master në shkrim kreativ.

Romanet e Ishiguro-s janë kryesisht historike në natyrë. ‘The Remains of the Day’ romani i tij i botuar në vitin 1989 është vendosur në një shtëpi të një personi të pasur, ndërsa ngjarjet zhvillohen menjëherë pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore. Ngjashmërisht, ‘Artist of the Floating Ëorld’ është vendosur në Nagasaki dhe tregon periudhën e kohës së pas Luftës së Parë Botërore.

Ndonëse Ishiguro ka lindur në Japoni dhe ka një emër japonez, ai u largua nga Japonia kur ishte vetëm pesë vjeç dhe u kthye pothuajse tridhjetë vjet më vonë në vitin 1989. Vendosja e dy romaneve të para ishte në Japoni, ndonëse stili i tij i të shkruarit nuk ka ngjashmëri me stilin japonez të shkrimit të zhanerit fiction. Disa nga romanet e tij përfshijnë ‘The Unconsoled’ (1995), ‘Ëhen ëe ëere Orphans’ (2000) dhe ‘Never Let Me Go’ (2005). Romanet e tij ‘The Remains of the Day’ dhe ‘Never Let Me Go’ u përshtatën në filma në vitin 1993 dhe 2010.

Po ashtu, Ishiguro ka shkruar edhe skenarë për ‘A Profile of Arthur J. Mason’, i cili u shfaq në vitin 1984 dhe ‘The Gourmet’ në vitin 1986. Ai ka marrë vlerësim të madh me punën e tij duke u përkthyer në më shumë se tridhjetë gjuhë dhe ka marrë shumë çmime.

Kazuo Ishiguro njihet si një nga autorët më të mëdhenj bashkohorë britanikë. Ai ka marrë 4 nominime për ‘Man Booker Prize’. Gjithashtu ai ka fituar një çmim për romanin e tij ‘The Remains of the Day’ në vitin 1989. Ishiguro u martua me Lorna MacDougal në vitin 1986. Ata aktualisht jetojnë në Londër me vajzën e tyre Naomi.

Ndërsa nga sot, autori Kazuo Ishiguro, i shton listës së shumtë të çmimeve dhe vlerësimin edhe çmimin prestigjoz “Nobel”.