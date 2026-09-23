☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 89.73 ▼0.87%
ARI 4,364 ▼0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $86,396 ▲ +1.3% ETH $2,751 ▲ +0.91% XRP $1.6250 ▲ +7.3% SOL $118.7700 ▲ +2.13%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.73 ▼0.87 % ARI 4,364 ▼0.29 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 89.73 ▼0.87 % ARI 4,364 ▼0.29 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Horoskopi i Brankos për sot, e mërkurë 23 shtator 2026: Peshqit hyjnë në ditë vendimtare për dashurinë Irani i hedh poshtë kërcënimin e Trump-it për “asgjësim”: shenjë “dëshpërimi strategjik” — paralajmëron sulme “dërrmuese” ndaj SHBA-së dhe Izraelit JAPONI – Numri i të vdekurve nga tajfuni “Dujuan” rritet në nëntë UASHINGTON – Xi në vizitë treditore në SHBA Vlora Hyseni nuk është rasti i parë. Altin Dumani hetoi edhe ish shefin e SHISH, Fatos Klosin
Menu
Bota

300 kg kanabis e fshehur në kamion, arrestohet një person në Greqi: Droga me vlerë mbi 1.2 milion euro

· 1 min lexim

Një tjetër goditje e madhe u regjistrua ndaj rrjeteve të trafikimit të drogës në Greqi. Autoritetet gjetën të fshehur brenda kamionëve drogë me vlerë që tejkalon 1 milion euro.

Operacioni çoi në identifikimin dhe arrestimin e një shoferi. Brenda kamionit të tij, pas ngarkesës së ligjshme, u gjetën 296 pako hermetike të fshehura me kujdes, që përmbanin një sasi prej 300 kilogramësh e 880 gramë kanabis me pastërti të lartë.

Sipas autoriteteve, sasia specifike ishte ngarkuar në Spanjë dhe që kaloi nëpër Ankona për të arritur në Greqi. Më pas ajo do të futej në tregjet e vendit. Përfitimi i pritur për anëtarët e organizatës kriminale vlerësohet të kalojë 1,200,000 euro.Përveç ngarkesës së madhe, autoritetet vazhduan me sekuestrimin e traktorit dhe rimorkios, parave të gatshme në vlerë prej 1,755 eurosh, si dhe telefonave celularë.Hetimi zbuloi se personi i arrestuar njihet nga autoritetet me një të kaluar kriminale si organizatë kriminale, mashtrim, pastrim parash dhe kontrabandë emigrantësh.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu