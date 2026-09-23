300 kg kanabis e fshehur në kamion, arrestohet një person në Greqi: Droga me vlerë mbi 1.2 milion euro
Një tjetër goditje e madhe u regjistrua ndaj rrjeteve të trafikimit të drogës në Greqi. Autoritetet gjetën të fshehur brenda kamionëve drogë me vlerë që tejkalon 1 milion euro.
Operacioni çoi në identifikimin dhe arrestimin e një shoferi. Brenda kamionit të tij, pas ngarkesës së ligjshme, u gjetën 296 pako hermetike të fshehura me kujdes, që përmbanin një sasi prej 300 kilogramësh e 880 gramë kanabis me pastërti të lartë.
Sipas autoriteteve, sasia specifike ishte ngarkuar në Spanjë dhe që kaloi nëpër Ankona për të arritur në Greqi. Më pas ajo do të futej në tregjet e vendit. Përfitimi i pritur për anëtarët e organizatës kriminale vlerësohet të kalojë 1,200,000 euro.Përveç ngarkesës së madhe, autoritetet vazhduan me sekuestrimin e traktorit dhe rimorkios, parave të gatshme në vlerë prej 1,755 eurosh, si dhe telefonave celularë.Hetimi zbuloi se personi i arrestuar njihet nga autoritetet me një të kaluar kriminale si organizatë kriminale, mashtrim, pastrim parash dhe kontrabandë emigrantësh.
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