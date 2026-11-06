Doganierët malazezë sekuestruan mall të padeklaruar me vlerë 16.210 euro: 43 ora dore, këpucë dhe portofola lëkure
Mallrat iu gjetën shtetasit holandez me inicialet P.A. gjatë kontrollit të automjetit të tij; mallrat u sekuestruan përkohësisht dhe u shqiptua gjobë prej 500 eurosh
Doganierët malazezë kanë sekuestruar mall të padeklaruar me vlerë 16.210 euro, siç njofton Vijesti, duke iu referuar Drejtorisë së Doganave të Malit të Zi. Sipas njoftimit të Drejtorisë, vlera e mallrave të zbuluara kalon 16.000 euro, ndërsa rasti u konstatua gjatë kontrollit të një shtetasi të Holandës.
Gjatë kontrollit të atij personi në automjetin e tij, doganierët gjetën 43 ora dore, një palë këpucë dhe 10 portofola lëkure, të gjitha të padeklaruara. Mallrat nuk ishin deklaruar sipas rregullave doganore, çka çoi në ndërhyrjen e autoriteteve doganore.
Sipas Drejtorisë së Doganave, në përputhje me ligjin, mallrat u sekuestruan përkohësisht. Ndaj shtetasit me inicialet P.A. u dha urdhër kundërvajtës dhe u shqiptua një gjobë prej 500 eurosh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.