82-vjetori i Çlirimit, Rama dhe Begaj zhvillojnë homazhe në Varrezat e Dëshmorëve të Kombit
Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, kanë marrë pjesë në ceremoninë zyrtare të organizuar me rastin e 82-vjetorit të Çlirimit të Shqipërisë, në Varrezat e Dëshmorëve të Kombit në Tiranë.
Në nderim të të rënëve për lirinë e vendit, dy krerët e shtetit kanë vendosur kurora me lule pranë monumentit përkujtimor, në një ceremoni ku ishte e pranishme edhe Orkestra e Forcave të Armatosura, e cila interpretoi Himnin Kombëtar.
Në kuadër të kësaj dite përkujtimore, kryeministri Rama ka përcjellë edhe një mesazh urimi për shqiptarët përmes rrjeteve sociale, duke publikuar një fotografi të monumentit të Dëshmorëve.
“Bashkë me urimin për festën e Çlirimit, ju uroj një të diel të bukur”, shkruan Rama në postimin e tij.
29 Nëntori shënon 82-vjetorin e Çlirimit të Shqipërisë dhe përkujtohet në të gjithë vendin përmes dhe aktiviteteve në nderim të dëshmorëve të kombit.
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