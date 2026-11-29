Astronomë amatorë gjejnë me ndihmën e inteligjencës artificiale një kandidat për planet xhuxh përtej Neptunit
Një ekip inxhinierësh programimi përdori modelin Claude për të kërkuar në të dhënat e Observatorit Vera C. Rubin dhe gjeti një objekt rreth 590 kilometra të gjerë, ende pa njohje zyrtare.
Astronomë amatorë që përdorin modelin Claude të Anthropic thonë se kanë gjetur një kandidat për planet xhuxh në arkivat publike të imazheve të teleskopëve, siç raporton Scientific American në artikullin e Tom Metcalfe të 29 nëntorit 2026. Zbulimi u bë në të dhënat e hershme të Observatorit Vera C. Rubin në Kili, në pamje të qiellit jugor të prill-majit 2025, gjatë fazës së vënies në punë të observatorit.
Ekipi përbëhet nga inxhinierët e programimit Joshua Wolk dhe Luke Farritor, së bashku me studiuesin e inteligjencës artificiale Will DePue. Ata përdorën modele komerciale të inteligjencës artificiale për të shkruar kod që kërkonte objekte me lëvizje të ngadaltë në një zonë të mbushur me yje pranë rrafshit galaktik, një zonë e anashkaluar nga observatorët e tjerë. Konfirmimi u bë duke krahasuar rreth 50 miliardë orbita të mundshme me të dhëna arkivore të vëzhgimeve të mëparshme.
Mario Jurić, astronom në Universitetin e Uashingtonit dhe drejtues i ekipit të operacioneve të sistemit diellor në Observatorin Rubin, i inspektoi imazhet dhe e kaloi zbulimin nëpër sistemet e verifikimit të Rubin-it. Sipas tij, objekti ka shumë gjasa të jetë real. Nga shkëlqimi i tij, objekti është rreth 590 kilometra (365 milje) i gjerë — mjaftueshëm që graviteti ta ketë formuar si sferë, kusht thelbësor për një planet xhuxh. Orbita e tij ekscentrike varion nga 32 në 79 njësi astronomike nga Dielli dhe tani objekti është afër distancës më të madhe.
Kandidati ende nuk është njohur zyrtarisht nga Unioni Astronomik Ndërkombëtar (IAU). Vetëm pak javë më parë, një ekip profesionist i drejtuar nga astronomi i Harvardit Matthew Holman njoftoi një kandidat tjetër për planet xhuxh në të njëjtat të dhëna Rubin, të gjetur me kërkim tradicional me algoritme kompjuterike, jo me inteligjencë artificiale — një zhvillim i ndryshëm nga ky. Jurić thotë se vetëm javën e kaluar gjashtë studiues amatorë e kontaktuan për zbulime të mundshme nga të dhënat Rubin me ndihmën e inteligjencës artificiale.
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