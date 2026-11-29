Tri vite nga vrasja e Liridonës, vëllai me mesazh prekës: Asnjë ditë burgu nuk i shlyen lotët
Leonard Ademaj, vëllai i Liridona Ademajt, ka kujtuar motrën e tij në trevjetorin e vrasjes së saj, duke publikuar një dedikim prekës në rrjetet sociale.
Ai ka shkruar se familja vazhdon të jetojë me dhimbjen dhe mallin për Liridonën, duke theksuar se mungesa e saj ndihet çdo ditë.
“Sot bëhen 3 vite që kur na u këput një pjesë e shpirtit, 3 vite që jetojmë me mungesën, dhimbjen dhe mallin për ty, motra jonë e shtrenjtë”, ka shkruar Ademaj.
Në dedikimin e tij, ai ka përmendur edhe dy djemtë e Liridonës, të cilët, siç ka thënë, po rriten pa praninë dhe përqafimin e nënës së tyre.
“Më së shumti na dhemb për dy djemtë e tu, të cilët sot rriten pa e pasur nënën pranë, pa përqafimin e saj, pa zërin e saj që i thërret, pa dashurinë që vetëm një nënë mund ta falë”, ka shkruar ai.
Leonard Ademaj ka shprehur gjithashtu dhimbjen e familjes për humbjen e Liridonës, duke thënë se asnjë dënim nuk mund ta kthejë atë në jetë.
“Burgimi i përjetshëm për ata që ta morën jetën është pak për atë që kanë shkaktuar. Asnjë dënim nuk të kthen ty, asnjë ditë burgu nuk i shlyen lotët, dhimbjen dhe boshllëkun që na ke lënë”, ka theksuar vëllai i saj.
Në fund, ai ka falënderuar të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë familjes gjatë këtyre tri viteve të vështira.
“Liridona, do të të kujtojmë përjetë. Emri yt, jeta jote dhe dhimbja për humbjen tënde nuk do të harrohen. U prehsh në paqe, motra jonë”, ka përfunduar dedikimin Leonard Ademaj.
Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor 2023, në fshatin Bërnicë të Prishtinës, në një rast që fillimisht ishte paraqitur si grabitje.
Për vrasjen e saj u dënuan Naim Murseli dhe Granit Plava me burgim të përjetshëm, ndërsa Kushtrim Kokalla me 30 vjet burgim. Gjykata e Apelit, më 23 nëntor 2026, la në fuqi këto dënime. /Telegrafi/
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