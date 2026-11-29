Rikthehet dëbora në Librazhd, zbardhet Shebeniku, vështirësi në disa akse rrugore
Reshjet e dëborës dhe temperaturat e ulëta kanë përfshirë zonat malore të Librazhdit, duke sjellë pamjen e parë dimërore në këtë pjesë të vendit.
Dëbora ka mbuluar Parkun Kombëtar të Shebenikut, ndërsa rënia e temperaturave ka favorizuar krijimin e ngricave në disa segmente rrugore, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve.
Problematika në lëvizjen e mjeteve raportohen në akset Bulqizë–Peshkopi, Ura e Çerenecit–Librazhd dhe Qafë e Buallit–Krastë, ku drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë kujdes të shtuar.
Përballë kushteve të vështira atmosferike, autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhirë, veçanërisht kur udhëtojnë drejt zonave malore.
Gjithashtu, këshillohet shmangia e lëvizjeve të panevojshme dhe respektimi i sinjalistikës rrugore për të parandaluar aksidentet për shkak të ngricave dhe rrëshqitjes së automjeteve.
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