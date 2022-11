Demokratët mbajnë Senatin, ndërsa Senatorja Catherine Cortez Masto fiton në Nevada

Senatorja demokrate Catherine Cortez Masto fitoi zgjedhjet për një mandat të dytë duke përfaqësuar Nevadën të shtunën, duke mundur republikanin Adam Laxalt për të siguruar kontrollin e partisë mbi dhomën për dy vitet e ardhshme të presidencës së Joe Biden.

Kontrolli i Dhomës së Përfaqësuesve ende nuk është vendosur, nuk ishte parashikuar se republikanët do të merrnin pushtetin në Uashington, duke refuzuar lidershipin e Presidentit Biden. Megjithëse republikanët kanë ende një avantazh në kapjen e Dhomës së Përfaqësuesve , shumica e tyre sigurisht që do të ishte e vogël.

Por me fitoren e zonjës Cortez Masto në Nevada, e cila u thirr nga Associated Press të shtunën mbrëma, demokratët kanë grumbulluar 50 vendet që u nevojiten për të mbajtur kontrollin e dhomës së sipërme, një arritje e madhe duke marrë parasysh që votuesit zakonisht ndëshkojnë partinë e presidentit.

Një balotazh i 6 dhjetorit midis senatorit Raphael Warnock dhe kundërshtarit të tij republikan, Herschel Walker, do t’u ofrojë republikanëve vetëm një mbushje të lehtë të shumicës së demokratëve ose një çmim ngushëllues.

Fitorja e Demokratëve në Nevada, së bashku me rizgjedhjen e senatorit Mark Kelly në Arizona , e cila u thirr të premten vonë, pohoi se partia po përpiqet të forcohet në Perëndim. Zoti Biden fitoi Arizonën me vetëm 10,457 vota në vitin 2020; Nevada ka qenë më e qëndrueshmja në vitet presidenciale, por e çrregullt. Zonja Cortez Masto, e cila u bë senatorja e parë latine gjashtë vjet më parë, duhej të vinte nga pas për të mposhtur zotin Laxalt, i cili mbështetej nga ish-presidenti Donald J. Trump, duke e kaluar atë të shtunën kur fletëvotimet me postë, kryesisht nga Clark. Qarku, i cili përfshin Las Vegasin, u rendit më në fund.

Një Senat Demokratik do të jetë i paçmueshëm për zotin Biden, edhe nëse republikanët sigurojnë ngushtë kontrollin e Dhomës. Presidenti do të ketë edhe dy vjet të tjera për të konfirmuar gjyqtarët në panelin federal dhe do të ketë më shumë kontroll mbi personelin në qeverinë e tij me konfirmimin e të nominuarve nën drejtimin e senatorit Chuck Schumer nga Nju Jorku, lideri i shumicës.

Duke mos i sjellë kurrë në votim projektligjet e Dhomës së Përfaqësuesve, demokratët e Senatit do të jenë në gjendje ta izolojnë atë nga detyrimi për të vënë veton ndaj legjislacionit të vështirë politik. Demokratët e Senatit do të jenë në gjendje t’u përgjigjen mesazheve politike të miratuara nga Dhoma e Përfaqësuesve me mesazhet e tyre politike, duke përdorur masa dypartiake si projektligji i infrastrukturës dhe ligjin për kontrollin e armëve që doli nga Senati aktual 50-50 në një përpjekje për të ushtruar presion ndaj republikanëve të Dhomës.

Por në përballjet e kaluara, zgjidhjet dypartiake të siguruara në Senat janë gëlltitur përfundimisht nga Dhoma. Kjo bëhet më e mundshme në rastin e një Kongresi të ndarë, me Senatin në duart e Demokratëve.

Demokratët e Senatit do të jenë gjithashtu një zë për administratën kur Kongresi duhet të miratojë projektligje për të financuar qeverinë dhe për të rritur kufirin ligjor të huamarrjes. Por republikanët, nëse fitojnë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve, pothuajse me siguri do të përpiqen të nxjerrin lëshime, nën kërcënimin e mbylljes së qeverisë apo edhe të një mospagimi potencialisht katastrofik të borxhit.

Udhëheqësit republikanë në Dhomë kanë treguar tashmë se do të kërkojnë të zhbëjnë një rritje të madhe të financimit për personelin në Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme, i cili u përfshi në Aktin e Reduktimit të Inflacionit të miratuar këtë vit . Ata po planifikojnë gjithashtu të bëjnë presion për më shumë para për kontrollet në kufirin e SHBA me Meksikën dhe për të përfunduar murin kufitar të nisur nga zoti Trump.

Për pjesën më të madhe të fushatave afatmesme, republikanët dhe analistët e pavarur e panë kontrollin e GOP të Dhomës së Përfaqësuesve si një përfundim të paramenduar, duke pasur parasysh jopopullaritetin e zotit Biden dhe erërat e kundërta që pasiguria ekonomike dhe inflacioni përfaqësonin kandidatët demokratë.

Por kontrolli i Senatit dukej se ishte një betejë tjetër. Të njëjtat erëra politike rënduan kandidatët demokratë për Senat, por sfiduesit e dobët republikanë, shumë prej tyre të miratuar ose të zgjedhur me kujdes nga zoti Trump, u dhanë demokratëve një shans për të luftuar në shtetet e luhatshme si Pensilvania, Nju Hampshire, Xhorxhia, Arizona dhe Nevada.

Senatori Rick Scott i Floridës, udhëheqësi i krahut politik të republikanëve të Senatit, tha në fund të tetorit se ai shihte një rrugë për një shumicë republikane prej 55 vendesh , duke parashikuar se edhe shtetet demokratike si Uashingtoni dhe Kolorado ishin në lojë.

Në fund, fusha doli të ishte shumë më e vogël. Demokratët ishin në gjendje të kapnin vetëm një vend republikan, atë të senatorit në pension Patrick J. Toomey nga Pensilvania, i cili u fitua nga nënguvernatori i shtetit, John Fetterman . Por, deri më tani, republikanët nuk kanë mundur asnjë demokrat në garat për Senatin. Dhe vetëm një kryetar demokrat, z. Warnock në Gjeorgji, i mbetet humbjes së mundshme.

Vendimi për kontrollin e Senatit përpara balotazhit mund të ndikojë në garën Warnock-Walker . Votuesit nga të dyja palët mund të kenë më pak motivim për të dalë me aksione dukshëm më të ulëta. Demokratët shpresojnë se kjo do të jetë veçanërisht e dobishme për z. Warnock.

Fushata e zotit Walker për Senatin është shtyrë nga akuzat për dhunë në familje dhe ekzagjerimet e rezymesë së tij, dhe nga akuzat e dy ish-të dashurave se ai ka paguar për ato që të bëjnë abort . Kjo e fundit ishte veçanërisht problematike për një kandidat që ka qenë një kundërshtar i palëkundur i abortit, edhe në rastet e përdhunimit apo incestit.

Disa votues duket se i kanë ndarë biletat e tyre mes zotit Warnock dhe guvernatorit republikan të shtetit, Brian Kemp, i cili fitoi lehtësisht rizgjedhjen të martën . Disa mund të kenë votuar për z. Kemp dhe kanë lënë bosh vendet e Senatit.

Tani, me zotin Kemp jo në fletëvotim dhe një shumicë të Senatit nuk është më në lojë, demokratët shpresojnë se një numër i konsiderueshëm i republikanëve do të qëndrojnë në shtëpi më 6 dhjetor.

Por aksionet më të ulëta mund të ndikojnë gjithashtu në pjesëmarrjen demokrate, gjë që do ta privonte z. Warnock nga pretendimi se fitorja e tij ka peshë përtej kontrollit të thjeshtë të Senatit. Megjithatë, në të vërtetë, 51 vende do të kishin implikime praktike. Në vend të komiteteve të Senatit të ndarë në mënyrë të barabartë, demokratët do të kishin një shumicë numerike, e cila do t’i ndihmonte ata të lëshonin fletëthirrje, të hulumtonin nominimet dhe ta dërgonin legjislacionin në një votim përfundimtar pa ndërmjetësimin e udhëheqësit demokrat të Senatit.

