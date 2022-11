Elon Musk rikthen llogarinë e Donald Trump në Twitter

Llogaria e ish-presidentit amerikan Donald Trump në Twitter është rikthyer në platformë.

Llogaria, të cilën Twitter e ndaloi pas sulmit të 6 janarit në Kapitol, u rivendos pasi CEO i Twitter, Elon Musk postoi një sondazh në Twitter të premten mbrëma duke pyetur përdoruesit e platformës nëse Trump duhet të rikthehet në platformë.

“Populli ka folur. Trump do të rikthehet”, ka shkruar në Twitter pronari i ri i Twitter, Elon Musk, të shtunën mbrëma. “Vox Populi, Vox Dei”, latinisht për “zëri i popullit është zëri i Zotit”.

Rezultatet përfundimtare të sondazhit të shtunën mbrëma treguan 51.8% pro dhe 48.2% kundër. Sondazhi përfshinte 15 milionë vota.

Vendimi i shumëpritur nga pronari i ri krijon terrenin për rikthimin e ish-presidentit në platformën e mediave sociale, ku më parë ai ishte përdoruesi më me ndikim, nëse i diskutueshëm, me pothuajse 90 milionë ndjekës dhe tweet-e që shpesh lëviznin tregjet, përcaktuan lajmin. dhe drejtoi axhendën në Uashington.

Trump ka thënë më parë se do të mbetet në platformën e tij, Truth Social, në vend që të ribashkohet në Twitter, por një ndryshim në qasjen e tij mund të ketë implikime të mëdha politike. Ish-presidenti njoftoi këtë muaj se do të kërkojë nominimin presidencial republikan në vitin 2024, duke synuar të bëhet vetëm komandanti i dytë i përgjithshëm i zgjedhur ndonjëherë në dy mandate jo të njëpasnjëshme.

I pyetur të shtunën se çfarë mendonte për blerjen e Twitter nga Musk dhe të ardhmen e tij në platformë, Trump e lavdëroi Musk, por vuri në dyshim nëse faqja do t’i mbijetonte krizave të saj aktuale.

“Ata kanë shumë probleme”, tha Trump në Las Vegas në takimin e Koalicionit Republikan Hebre. “E shihni se çfarë po ndodh. Mund t’ia dalë, mund të mos ia dalë.”

Megjithatë, Trump tha se i pëlqente Musk dhe “i pëlqeu që ai bleu (Twitter.)”.

“Ai është një personazh dhe mua më pëlqejnë personazhet”, tha ish-presidenti për Musk. “Por ai është i zgjuar.”

Gjatë gjithë mandatit të Trumpit në Shtëpinë e Bardhë, Twitter ishte qendror në presidencën e tij, një fakt që gjithashtu përfitoi nga kompania në formën e orëve të panumërta të angazhimit të përdoruesve. Twitter shpesh merrte një qasje të lehtë për të moderuar llogarinë e tij, duke argumentuar ndonjëherë se si një zyrtar publik, presidentit të atëhershëm duhet t’i jepet liri e gjerë për të folur.

Por ndërsa Trump po i afrohej fundit të mandatit të tij – dhe gjithnjë e më shumë postonte dezinformata në Twitter që pretendonin mashtrime zgjedhore – balanca ndryshoi. Kompania filloi të aplikonte etiketa paralajmëruese në tweet-et e tij në një përpjekje për të korrigjuar pretendimet e tij mashtruese përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Dhe pas trazirave të Kapitolit të SHBA më 6 janar 2021, platforma e ndaloi atë për një kohë të pacaktuar.

“Pas shqyrtimit të ngushtë të Tweet-eve të fundit nga llogaria @realDonaldTrump dhe kontekstit rreth tyre, ne e kemi pezulluar përgjithmonë llogarinë për shkak të rrezikut të nxitjes së mëtejshme të dhunës”, tha Twitter në atë kohë. “Në kontekstin e ngjarjeve të tmerrshme këtë javë, ne e bëmë të qartë të mërkurën se shkeljet shtesë të Rregullave të Twitter mund të rezultojnë në këtë mënyrë veprimi.”

Vendimi pasoi dy postime nga Trump që, sipas Twitter, shkelnin politikën e kompanisë kundër glorifikimit të dhunës. Tweetet, tha Twitter në atë kohë, “duhet të lexohen në kontekstin e ngjarjeve më të gjera në vend dhe mënyrave në të cilat deklaratat e Presidentit mund të mobilizohen nga audienca të ndryshme, duke përfshirë nxitjen e dhunës, si dhe në kontekstin e modeli i sjelljes nga kjo llogari në javët e fundit.”

Tweet-i i parë – një deklaratë për mbështetësit e Trump, të cilët ai i quajti “75,000,000 patriotë të mëdhenj amerikanë që votuan për mua” – sugjeroi se “ai planifikon të vazhdojë të mbështesë, fuqizojë dhe mbrojë ata që besojnë se ai fitoi zgjedhjet”, kishte thënë Twitter. .

E dyta, e cila tregoi se ai nuk kishte në plan të merrte pjesë në inaugurimin e Joe Biden, mund të shihej si një deklaratë e mëtejshme se zgjedhjet nuk ishin legjitime dhe mund të interpretohej si Trump duke thënë se inaugurimi do të ishte një objektiv “i sigurt” për dhunën sepse ai do të nuk do të marrë pjesë, sipas Twitter.

Menjëherë pas ndalimit të Trump në Twitter, ai u kufizua gjithashtu nga Facebook dhe Instagram i Metës, të cilat gjithashtu mund të rivendosnin llogaritë e tij në janar 2023.

Më 18 nëntor, Musk postoi në Twitter se ai kishte rikthyer disa llogari të diskutueshme në platformë, por se një “vendim i Trump ende nuk është marrë”.

“Politika e re në Twitter është liria e fjalës, por jo liria e arritjes,” tha ai në atë kohë. “Tweetet negative/urrejtje do të depoostohen dhe demonetizohen maksimalisht, kështu që nuk ka reklama ose të ardhura të tjera në Twitter. Ju nuk do ta gjeni tweet-in nëse nuk e kërkoni në mënyrë specifike, gjë që nuk ndryshon nga pjesa tjetër e internetit.”

Musk kishte thënë më parë se nuk ishte dakord me politikën e ndalimit të përhershëm të Twitter dhe gjithashtu mund të kthente llogari të tjera që ishin hequr nga platforma për shkelje të përsëritura të rregullave.

“Unë mendoj se nuk ishte korrekte të ndalohej Donald Trump; Unë mendoj se ky ishte një gabim, “tha Musk në një konferencë në maj, duke u zotuar të anulojë ndalimin nëse ai do të bëhej pronar i kompanisë.

Jack Dorsey, i cili ishte CEO i Twitter kur kompania ndaloi Trump por që atëherë është larguar, iu përgjigj komenteve të Musk duke thënë se ai ishte dakord që nuk duhet të kishte ndalime të përhershme. Ndalimi i ish-presidentit, tha ai, ishte një “vendim biznesi” dhe “nuk duhej të ishte”.

Marre nga CNN