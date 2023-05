Nikos Dendias për çështjen Beleri: “Duam miqësi, por jo me çdo çmim”

Mesazhin se kryebashkiaku Himares duhet të lirohet dhe se nuk e kupton mbajtjen e ne paraburgim e ka dërguar ministrinë e Jashtëm të Greqisë, Nikos Dentias , duke folur në buletinin kryesor të lajmeve të televizionit STAR. “Duhet të kemi llogari të mira. Kështu do të jemi të mirë”, tha ministria e jashtme dhe shprehu shpresën se do të ketë transparencë absolute që pala shqiptare do të trajtojë çështjen me ndjenjat e seriozitetit të çështjeve që kjo çështje mund të krijojë në dallimin greko-shqiptare. As nuk shtyjmë e as bërtasim, duam miqësi, por jo me çdo çmim”, ka nënvizuar ai.

Kështu, Nikos Dendias bëri të hënën do të shkojë në Bruksel për të marrë pjesë në Këshillin e Ministrave të Jashtëm të BE-së, ku do të ngrejë çështjen e ndalimit të kryebashkiakut të Himarës. Edhe ai do të marrë pjesë edhe në një dreke me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor.

“Për shkak se çështja është e rëndë, të hënën në mëngjes do të jetë në Bruksel. Nuk është e mundur të mos vendoset. Ndalimi i një kandidati për kryetar komune 48 orë para zgjedhjeve dhe mbajtjes së tij në paraburgim derisa ai është nuk zgjidhet zakonisht {…}Pse mbahet ai? Cili është ky element i rrezikshmërisë së tij që kërkon ndalim të zgjatur? Këto janë pyetje të mëdha”, theksoi ai.

Gjatë drekës me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor, ministri i Jashtëm pritet të takohet me homologun e tij shqiptar. “Duhet t’u ndjemë shqiptarëve – ka shumë mundësi që të takoj personalisht edhe ministrin e jashtëm shqiptar. Do të jetë një mundësi shumë e mirë për të thënë disa fjalë”, theksoi Nikos Dendias.

Njëkohësisht ai theksoi se beson shumë në miqësinë greko-shqiptare dhe se këto dy vende janë shumë afër.

Më tej, ai iu referua rëndësisë së misionit të Sekretarit të Ministrisë së Përgjithshme të Jashtme në Shqipëri. “E dërgova në Shqipëri sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme sepse çështja është shumë e rëndë. Dhe doja që në radhë të parë, si gjest politik, të kuptohesh nga pala tjetër. dyti, duhet të ketë një koordinim në një sërë çështjesh që kanë të bëjnë me kryebashkiakun e Himarës apo me problemet e problemit të burgosurit. Ne duam të kemi një pasqyrë të qartë të ligjshmërisë-paligjshmërisë”, tha ai.

Sipas burimeve të mirëinformuara, gazeta “Kathemerini”, zoti Dendias është takuar mesditën e djeshme me ambasadorin amerikan, George Tsunis, për të shpjeguar pse Athina mban këtë qëndrim ndaj Tiranës. Kujtohet se Departamenti i Shtetit në momentin e parë mban një palë të ngjashme për këtë çështje.