Pagat/ Debat ne parlament, një pjesë e PD-së do të votojë ligjin bashkë me PS-në

Kryeministri dha qëndrimin e tij se kur duhet të rritet paga deputetëve dhe ministrave.

Rama: Për mua paga duhet të vendoset sot dhe duhet të hyjë në fuqi ditën që bëhet rritja e pagës deri tek më i fundit. Pra nëse mësuesve dhe mjekëve të përgjithshëm dhe shumë të tjerëve iu themi që ju do të merrni sot këtë rritje dhe rritjen tjetër do ta merrni në harkun e vitit për deputetët dhe për ministrat paga duhet të hyjë në fuqi dhe duhet të vijë në llogaritë e secilit vetëm kur të jetë bërë për të gjithë. Ky është qëndrimi im. Përpara kësaj, unë mendoj që është e pamoralshme.

Sali Berisha i qëndroi stoik kundërshtisë për rritjen e pagës së deputetëve dhe ministrave.

Berisha: Kam qenë dhe do jem gjithnjë për rritjen e rrogave, kjo nuk ka diskutim. Nëse ka një faktor shkatërrimtar për këtë vend, kjo është ngrirja e rrogave. Por sot kjo farsë, ky akt ku dyfishohen rrogat e zyrtarëve më të lartë dhe rriten me 1 përqind ose zbresin- se kjo është përllogaritja me inflacionin e INSTAT, se me përllogaritjen e EuroStat, rënia është më e madhe se kaq.

Por në debutimin e tij të parë si kreu grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi mbajti një qëndrim ndryshe nga Berisha.

Bardhi: Nuk ka asgjë të pamoralshme as të rrisësh rrogat e administratës, as të rrisësh rrogat e deputetëve, as të rrisësh rrogat e ministrave. E pamoralshmje dhe e paligjshme është vjedhësh me tendera dhe të drekosh e darkosh me kriminelë”.

Dashnor Sula: Rritjen do e çoj në jetimore.

Rama: Vdeksha ynë për ty që do ia çosh shtesën e pagës jetimores ti! Vdeksha unë për ty, jetimi im i dashur.