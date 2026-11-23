Abissnet Superiore: Tirana–Skënderbeu luhet një ditë më herët për arsye sigurie
Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF njofton se ndeshja Tirana – Skënderbeu, e planifikuar fillimisht për t’u zhvilluar më 28 nëntor 2026, në orën 13:30, do të luhet një ditë më herët.
Pas kërkesës së Policisë së Shtetit dhe për arsye sigurie, takimi është spostuar për të premten, më 27 nëntor 2026, në orën 13:30, në stadiumin “Selman Stermasi”, Tiranë. A.V.
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