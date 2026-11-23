Nga një mister 167-vjeçar te një zgjidhje me AI? Studiuesi i Anthropic pretendon se ka zgjidhur Hipotezën e Riemann
Vetëm pak ditë pas hyrjes së bujshme të Anthropic në bursë, një studiues i kompanisë njoftoi se kishte përdorur Claude për të provuar Hipotezën e Riemann-it, e konsideruar nga shumëkush si problemi më i madh i pazgjidhur në matematikë. Megjithëse prova ende duhet të verifikohet, zhvillimi ka lënë shumë matematikanë të habitur dhe duke pyetur veten se cila është e ardhmja e fushës së tyre.
“Nëse vërtetohet plotësisht saktësia e saj, atëherë pa dyshim kemi të bëjmë me një moment historik në matematikë”, deklaroi për revistën “Nature” James Maynard nga Universiteti i Oksfordit, fitues i Medaljes Fields, e njohur ndryshe si “Nobeli i Matematikës”.
“Besoj se, në bashkëpunim me Claude, kam arritur të gjej një provë për Hipotezën e Riemann-it”, shkroi ai.
Alpoge nuk publikoi provën e plotë, e cila, sipas tij, përbëhet nga 250 mijë faqe. Megjithatë, ai publikoi 17 milionë rreshta kodi që verifikojnë një version më të gjerë të hamendësimit, i njohur si Hipoteza e Përgjithësuar e Riemann-it.
Me shumë gjasë, do të kalojnë muaj, ndoshta edhe vite, përpara se matematikanët të arrijnë të shqyrtojnë të gjithë provën dhe të konfirmojnë ose të hedhin poshtë saktësinë e saj. Mund të jetë e vështirë, madje edhe e pamundur, që ata ta përfundojnë këtë detyrë pa përdorur mjete të inteligjencës artificiale, duke pasur parasysh se kodi i paraqitur nga Alpoge është më i madh se disa sisteme operative.
Mbetet gjithashtu e paqartë nëse kjo provë do t’i ndihmojë matematikanët ta kuptojnë më mirë Hipotezën e Riemann-it, e cila lidhet me shpërndarjen e numrave të thjeshtë. Siç komentoi për revistën “Science” Maxim Radziwill nga Universiteti i Nju-Jorkut, rëndësia e matematikës dhe e shkencës në përgjithësi nuk qëndron në mbledhjen e pohimeve të vërteta, por në aftësinë për të na ndihmuar “të kuptojmë pse ndodhin gjërat”.
Alpoge nuk bëri të ditur se sa fuqi kompjuterike ishte e nevojshme për këtë përpjekje, por ka gjasa që ajo të ketë kushtuar miliona dollarë. Një shumë e tillë ka bërë disa matematikanë të pyesin nëse e gjithë fusha e tyre tashmë varet nga një numër i vogël kompanish.
Një rival njerëzor
Vetëm pak orë pas njoftimit të Alpoge-s, matematikani i pavarur italian Alessandro Massullo, në bashkëpunim me Brian Conrad nga Universiteti Stanford, pretendoi se kishte në dorë një provë tjetër për Hipotezën e Riemann-it, për të cilën nuk ishte përdorur inteligjenca artificiale.
Sipas revistës “Science”, Massullo thuhet se kishte punuar për 12 vjet mbi këtë provë, por kishte preferuar të mos i bënte publike idetë e tij, nga frika se dikush mund t’ia përvetësonte.
Plani fillestar ishte të priste edhe një vit, derisa Conrad të kontrollonte tekstin e plotë të provës, i cili përbëhej nga 940 faqe. Megjithatë, njoftimi i Alpoge-s ishte ai që i shtyu të publikonin dorëshkrimin që tani.
Edhe në këtë rast, do të duhet kohë derisa prova të shqyrtohet. Një përpjekje e mëparshme e Massullo-s ishte hedhur poshtë përfundimisht disa vite më parë.
Hipoteza e Riemann-it
Hipoteza e Riemann-it, e formuluar në vitin 1859 nga matematikani gjerman Bernhard Riemann, është një nga shtatë “Problemet e Mijëvjeçarit”, për zgjidhjen e së cilës është vendosur një çmim prej një milion dollarësh.
Hipoteza lidhet me numrat e thjeshtë, pra ata numra që pjesëtohen vetëm me numrin një dhe me vetveten (2, 3, 5, 7, 11, 13…).
Numrat e thjeshtë shfaqen mes numrave të tjerë në një mënyrë që duket e çrregullt.
Megjithatë, Hipoteza e Riemann-it sugjeron se shpërndarja e numrave të thjeshtë ndjek një rend të caktuar matematikor. Vërtetimi i saj do të nënkuptonte se mund të parashikonim me saktësi se sa shpesh shfaqen numrat e thjeshtë, ndërsa përparojmë drejt numrave gjithnjë e më të mëdhenj.
“Valët goditëse po përhapen në të gjithë fushën e matematikës”, deklaroi për “Science” Keith Hjorth, matematikan në Universitetin Shtetëror të Ohajos.
Matematikanët në krizë
Nëse konfirmohet se prova është e saktë, zgjidhja e Alpoge-s mund të bëhet problemi i dytë i Mijëvjeçarit që zgjidhet nga inteligjenca artificiale.
Në shtator, OpenAI njoftoi se kishte gjetur një zgjidhje matematikore për problemin Navier-Stokes, një sistem ekuacionesh që përshkruan lëvizjen e lëngjeve.
Megjithëse saktësia e zgjidhjes ende nuk është konfirmuar, disa komentues kanë vënë në dukje se inteligjenca artificiale po i çon tashmë matematikanët drejt një krize ekzistenciale.
Modelet e mëdha gjuhësore po përmirësojnë aftësitë e tyre në matematikë me një ritëm mbresëlënës. Në vitin 2024, një model eksperimental i Google-it kishte nevojë për tri ditë llogaritjesh për të zgjidhur katër nga gjashtë problemet dhe për të arritur rezultate të nivelit të medaljes së argjendtë në Olimpiadën Ndërkombëtare të Matematikës.
Një vit më pas, një version i posaçëm i modelit Gemini zgjidhi pesë probleme për 4,5 orë dhe kaloi pragun e medaljes së artë.
Ndërkohë, në tetor, vetëm pak javë pas prezantimit të një prove paraprake për problemin Navier-Stokes, OpenAI u rikthye me një valë prej 722 punimesh matematikore, të shkruara tërësisht nga inteligjenca artificiale.
Studimet mbulojnë një gamë të gjerë degësh të matematikës, si algjebra abstrakte, algoritmet kuantike dhe gjeometria diferenciale.
Gjithçka duket se tregon se inteligjenca artificiale ka arritur ose ka tejkaluar aftësitë njerëzore në matematikë. Megjithatë, disa e konsiderojnë këtë zhvillim jo domosdoshmërisht pozitiv.
Në shtator, një grup matematikanësh argumentoi në një letër të hapur se praktika e kompanive të inteligjencës artificiale për ta paraqitur zgjidhjen e problemeve matematikore si dëshmi të aftësive të produkteve të tyre është “e dëmshme për shkencën matematikore”.
“Jemi dëshmitarë të një kërcënimi më të gjerë ndaj punës intelektuale, pasi po vërehet një mospërputhje mes rezultateve të përdorimit të inteligjencës artificiale dhe qëllimit fillestar për të cilin ajo përdoret”, shkruanin shkencëtarët.
Ata argumentonin gjithashtu se “zgjidhja e problemeve nuk është gjë tjetër veçse një mjet dhe një mënyrë për të arritur qëllimin kryesor: kuptimin më të thellë të koncepteve dhe përvetësimin e njohurive domethënëse. Nëse e harrojmë këtë në epokën e inteligjencës artificiale, ekziston rreziku që mjeti të kthehet kundër vetë qëllimit të cilit duhet t’i shërbejë”.
“Prodhimi masiv dhe gjithnjë e më i shpejtë i konstatimeve që cilësohen thjesht si ‘të vërteta’ ose ‘të pavërteta’ mund të shkatërrojë terrenin pjellor të mendimit shkencor, në vend që t’u japë jetë ideve të reja.”
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