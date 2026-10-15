Adrián Villar Rojas zbarkon në Oslo: «The End of Imagination» hapet në nëntor në Nasjonalmuseet
Muzeu Kombëtar i Norvegjisë njofton ekspozitën e parë të artistit argjentinas në vend: skulpturat e tij monumentale do të zënë dy Sallat e Dritës nga 19 nëntori 2026 deri më 7 mars 2027, në prezantimin e parë të madh europian të veprave të tij të fundit.
Muzeu Kombëtar i Norvegjisë në Oslo ka zbuluar detajet e ekspozitës së tij të madhe të dimrit: nga 19 nëntori 2026 deri më 7 mars 2027, Nasjonalmuseet do të presë «Adrián Villar Rojas. The End of Imagination», siç njofton Artprice. Për artistin argjentinas, i lindur në vitin 1980, kjo do të jetë ekspozita e parë në Norvegji dhe njëkohësisht prezantimi i parë i madh në Europë i veprave të tij më të fundit.
Skulpturat monumentale të Villar Rojas do të zënë dy Sallat e Dritës (Light Halls) të muzeut, hapësirat e tij karakteristike në Brynjulf Bulls plass 3. Ekspozita kurohet nga Ingvild Krogvig dhe Ingvild Åse Hammervoll. Artisti u bë i njohur ndërkombëtarisht në Bienalen e Venecias të vitit 2011 dhe që atëherë ka realizuar projekte në mbarë botën, nga Buenos Aires dhe Athina te Shangai, Seuli dhe Aspen.
Muzeu i përshkruan instalacionet e tij si ekologji: ato bashkojnë dheun, lagështinë, ndryshimet e temperaturës, simulimet digjitale, insektet, kërpudhat, myshqet dhe objektet e hedhura, ndërsa pjesë e veprës bëhen edhe bashkëpunëtorët njerëzorë dhe vetë koha. Materialet evoluojnë dhe kushtet ndryshojnë, ndaj ajo që duket si skulpturë mund të kuptohet edhe si një organizëm në shndërrim të vazhdueshëm, gjendja e të cilit nuk fiksohet kurrë përfundimisht.
Sipas Artprice, këto vepra nuk udhëtojnë si një ekspozitë shëtitëse: ato përhapen — disa instalacione kalben në vend, ndërsa fragmente të tyre mund të ripërdoren në vepra të mëvonshme, duke krijuar arkiva të shpërndara e të paplota. Titulli i ekspozitës është i njëjti me veprën e tij emblematike «The End of Imagination I» e vitit 2022, dhe ekspozita e Oslos do të ofrojë një etapë të kësaj praktike, jo një pasqyrë që pretendon t’i përmbledhë të gjitha format e saj.
Biletat dhe informacionet praktike janë të disponueshme përmes faqes zyrtare të Nasjonalmuseet. Për publikun norvegjez, ky debutim është mundësia për të parë nga afër një skulpturë që konceptohet më pak si objekt i veçuar dhe më shumë si një rrjet marrëdhëniesh mes materialit, hapësirës dhe kohës.
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