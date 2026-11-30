21 kriptografë të njohur formojnë grupin CIRG për të rishikuar përparimet në thyerjen e enkriptimit
Grupi i pavarur do të këshillojë se si të zbulohen dobësitë e sigurisë, ndërsa ekspertët theksojnë se asnjë thyerje praktike e enkriptimit nga inteligjenca artificiale nuk është demonstruar publikisht.
Një grup prej 21 kriptografësh të njohur ka formuar organizatën e pavarur Cryptography Incident Review Group (CIRG), për të rishikuar përparimet në kërkimet për thyerjen e kodeve dhe për të këshilluar studiuesit se si të zbulohen dobësitë e sigurisë dhe të njoftohen organizatat e prekura, siç njofton CoinDesk. Ndër anëtarët e grupit janë Dan Boneh i Universitetit Stanford, Matthew Green i Universitetit Johns Hopkins dhe studiuesit e MIT-it Yael Tauman Kalai dhe Vinod Vaikuntanathan.
Grupi thotë në faqen e tij: “Ne këshillojmë se si të zbulohet një thyerje, si të komunikohet me të prekurit dhe si të planifikohet qëndrueshmëria kriptografike.” Faqja e CIRG rendit një deklaratë që do të vijë, pa detaje dhe pa datë; grupi nuk identifikon asnjë sistem enkriptimi të kompromentuar dhe nuk e lidh formimin e tij me ndonjë zbulim konkret të ndonjë laboratori të AI.
Formimi i grupit vjen pas ditësh spekulimesh në internet se laboratorët e AI mund të kenë bërë përparime që rrezikojnë enkriptimin e përdorur gjerësisht, përfshirë RSA-në dhe nënshkrimet dixhitale që mbrojnë transaksionet e kriptovalutave. Iniciativa mori vëmendje të dielën pasi Steve Weis, inxhinier softueri te Anthropic që punon për kriptografinë dhe sigurinë, ndau faqen e grupit në X; Weis sqaroi më pas se grupi është i pavarur nga Anthropic dhe postimi i tij nuk ishte një njoftim.
Vaikuntanathan paralajmëroi në X kundër pretendimeve të paverifikuara, duke vënë në dukje se ka një rrjedhë të vazhdueshme spekulimesh në rrjetet sociale për laboratorët e AI që thyejnë kriptografinë, disa të fryra e të tjera krejtësisht të gabuara. Ai shkroi “Kini gati planin B dhe planin C para se plani A të thyhet” dhe bëri thirrje që modelet e avancuara të AI të përdoren për të testuar sistemet ekzistuese kriptografike.
Pavarësisht spekulimeve, asnjë përparim praktik nuk është vërtetuar publikisht: askush nuk ka demonstruar publikisht se AI mund të thyejë enkriptimin RSA të përdorur gjerësisht apo nënshkrimet dixhitale që mbrojnë blockchain-et kryesore. Coinbase, në një postim të 28 nëntorit, tha se nuk ka identifikuar prova se studiuesit e AI mund të mposhtin kriptografinë që mbron asetet dixhitale dhe se “askush nuk ka demonstruar publikisht një thyerje praktike të ndonjë skeme kryesore nënshkrimi të blockchain-it”. Bitcoin, ndërkohë, nuk përdor RSA: transaksionet autorizohen me nënshkrime dixhitale me kurbë eliptike (ECDSA dhe, që nga përditësimi Taproot i 2021, Schnorr), ndërsa minierat mbështeten te algoritmi SHA-256.
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