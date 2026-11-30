«De Gaulle» fiton çmimin kryesor të publikut në Festivalin Amerikan të Filmit Francez
Epika historike dydelëshe e Antonin Baudry, me Simon Abkarian në rolin e gjeneralit dhe Simon Russell Beale si Winston Churchill, u prit me ovacione shtatëminutëshe në edicionin e 30-vjetorit në Los Anxhelos.
Epika dydelëshe e Luftës së Dytë Botërore «De Gaulle» e regjisorit Antonin Baudry fitoi çmimin kryesor të publikut në Festivalin Amerikan të Filmit Francez në Los Anxhelos, duke mbyllur me sukses edicionin e 30-vjetorit të festivalit, sipas DailyFoxNews, që citon Variety-n. Dy pjesët e filmit u shfaqën njëra pas tjetrës të shtunën, në salla të mbushura me publik, dhe u pritën me ovacione në këmbë që zgjatën shtatë minuta.
Filmi, me skenar të Baudry dhe Bérénice Vila, ndjek ngritjen e gjeneralit francez gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe betejën e tij për të ndërtuar lëvizjen e Rezistencës, pas kapitullimit të Francës ndaj Gjermanisë naziste në vitin 1940. Në rolin e De Gaulle-it luan Simon Abkarian, ndërsa Winston Churchill-in e interpreton Simon Russell Beale.
Shpërndarja në Shtetet e Bashkuara i është besuar Samuel Goldwyn Films: pjesa e parë, «De Gaulle: Resistance», doli këtë fundjavë në kinema dhe në platformat VOD me pagesë, ndërsa pjesa e dytë, «De Gaulle: Liberty», pritet në fillim të dhjetorit. Pathé e ka shitur filmin edhe në Kinë, ku do të ketë një shfaqje të gjerë, ndërsa në Britani, ku po shfaqet aktualisht, ai është filmi francez me të ardhurat më të larta të vitit 2026.
Edicioni jubilar i festivalit, i programuar nga Francois Truffart dhe i drejtuar nga zëvendësdrejtoresha Anouchka Van Riel, tërhoqi më shumë se 18,000 pjesëmarrës, me një program që përfshiu 31 filma artistikë, 11 seriale, katër dokumentarë dhe 14 filma të shkurtër.
Çmime të tjera të edicionit shkuan për «La Gradiva» të Marine Atlan, që mori Çmimin e Kritikës, dhe për «A Place for Her» të Mélisa Godet, e cila fitoi Çmimin e Filmit të Parë. Dokumentari më i mirë u shpall «Whispers in the Woods» i Vincent Munier, ndërsa «Alice: Pioneer of Cinema», me Bérénice Bejo, mori Çmimin e Publikut për serialet.
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