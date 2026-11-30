Romët kërkojnë të njëjtin prag zgjedhor si kroatët, ekspertët paralajmërojnë për trajtim të barabartë të pakicave
Këshilli Rom dhe Qendra për Tranzicion Demokratik thonë se romët përbëjnë afërsisht të njëjtën përqindje të popullsisë si kroatët, ndaj pragu i veçantë prej 0,35 për qind që vlen për kroatët duhet të vlejë edhe për ta; ekspertët kërkojnë debat të argumentuar dhe kritere të qarta.
Siç njofton RTCG, përfaqësues të Këshillit Rom dhe të Qendrës për Tranzicion Demokratik kanë kërkuar që romët në Mal të Zi të kenë të njëjtin prag zgjedhor si kroatët, prej 0,35 për qind. Sipas tyre, dy bashkësitë përbëjnë afërsisht të njëjtën përqindje të popullsisë, ndaj trajtimi i ndryshëm në ligjin zgjedhor nuk ka arsyetim dhe duhet të korrigjohet.
Sipas Ligjit për zgjedhjen e këshilltarëve dhe deputetëve, pragu i përgjithshëm zgjedhor për pakicat është 0,7 për qind, por për bashkësinë kombëtare kroate vlen një prag i veçantë prej 0,35 për qind, për shkak të numrit të vogël të kësaj popullsie. Përfaqësuesit e Këshillit Rom dhe të Qendrës për Tranzicion Demokratik theksojnë se, duke qenë se romët janë në një situatë të krahasueshme demografike, mungesa e të njëjtit prag për ta përbën diskriminim të drejtpërdrejtë.
Prof. dr. Gjorgje Blazhiq thekson se e drejta e votës nuk është privilegj, por një e drejtë themelore: nëse kjo e drejtë nuk i mundësohet dikujt, nuk mund të flitet për barazi. Sipas tij, pragjet zgjedhore duhet të rregullohen me ligj, duke respektuar parimin e përpjesëtueshmërisë, ndërsa Mali i Zi nuk ka një sistem zgjedhor kushtetues.
Ana Neneziq, bashkëpunëtore e lartë në Institutin për Studime të Avancuara, thotë se duhet përcaktuar saktësisht çfarë është përfaqësim autentik dhe çfarë janë mandatet e garantuara paraprakisht. Ajo kërkon një debat të gjerë e të argumentuar mbi kriteret që duhen marrë parasysh — numrin e popullsisë, pozitën historike dhe përfaqësimin politik — si dhe arsyetimin nëse bashkësi të tjera trajtohen ndryshe.
Ekspertët bien dakord se çështja nuk mund të zgjidhet pa kritere të qarta dhe të zbatueshme në mënyrë të barabartë për të gjitha pakicat. Sipas tyre, vetëm një debat i hapur dhe i bazuar në argumente mund të sigurojë që rregullat zgjedhore të pasqyrojnë parimin e barazisë dhe të mos lënë asnjë bashkësi në disavantazh për shkak të numrit të saj të vogël.
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