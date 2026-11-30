«Hidden on Tape» në Karlsruhe: ZKM zbulon historinë e harruar të video-artit të hershëm europian
Mbi 120 vepra nga rreth 30 vende, nga vitet '50 deri në vitet '90, shumë prej tyre të humbura për dekada në arkiva e stacione televizive, tregojnë në ZKM të Karlsruhe-s lindjen e video-artit në një Europë të ndarë politikisht.
Historia e video-artit në Europë nuk është shkruar ende, por ekspozita «Hidden on Tape. Early Video Art in Europe» në ZKM | Karlsruhe ofron një perspektivë të re mbi të, siç njofton ArtDaily. Ekspozita sjell mbi 120 vepra nga rreth 30 vende, duke gjurmuar praktikat artistike në televizion dhe video nga vitet ’50 deri në vitet ’90.
Disa prej këtyre veprave qëndruan të pavëna re për dekada, të fshehura në arkiva, studio dhe stacione transmetimi, dhe u gjetën përmes një projekti kërkimor shumëvjeçar ndërkombëtar të ECAL/Universitetit të Artit dhe Dizajnit të Lozanës dhe Université Paris 8 në bashkëpunim me ZKM-në. Disa kaseta të rizbuluara u restauruan nga Laboratori i ZKM-së për Sistemet e Vjetruara Video.
Projekti kërkimor «The Emergence of Video Art in Europe, 1960–1980» u drejtua nga François Bovier (ECAL) dhe Grégoire Quenault (Université Paris 8), ndërsa rezultatet e tij dokumentohen në botimin «Early Video Art in Europe. A Plural History» (Les presses du réel, 2026).
Mes artistëve pjesëmarrës janë Marina Abramović, Salvador Dalí, Valie Export, Lucio Fontana, Gilbert & George, Sanja Iveković, Jannis Kounellis, Nam June Paik, Niki de Saint Phalle dhe Anri Sala.
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