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Konflikti SHBA - Iran

Aeroporti i Najafit rihapet për linjat ajrore iraniane në dy faza — SHBA-ja i jep Iraqi Airways-it përjashtim nga sanksionet

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Aeroporti Ndërkombëtar i Najafit pritet të rihapet për linjat ajrore iraniane në dy faza, siç raporton sot Kurdistan24, duke i dhënë fund ditëve të pasigurisë që pas pezullimit të fluturimeve drejt Iranit në aeroportet irakiane.

Sipas Shafaq News, Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një përjashtim nga sanksionet ndaj Iranit posaçërisht për Iraqi Airways-in — një përjashtim i kufizuar fillimisht në një muaj, me mundësinë e zgjatjes së përhershme. Përjashtimi i lejon kompanisë shtetërore irakiane të operojë fluturime mes Iranit dhe qytetit të shenjtë të Najafit, një hap i synuar kryesisht për pelegrinët shiitë, pacientët që kërkojnë trajtim mjekësor dhe studentët.

Një avion i Iraqi Airways
Një avion i Iraqi Airways. Kompania shtetërore irakiane rifilloi fluturimet drejt Iranit pas përjashtimit amerikan. (Foto: Wikimedia Commons, GFDL 1.2)

Siç shkruan Reuters, Iraku i pezulloi fluturimet drejt dhe nga Irani të premten, në përputhje me sanksionet amerikane — një vendim që pasoi presionin e shtuar të Uashingtonit ndaj vendeve të rajonit për të shkëputur lidhjet ajrore me Teheranin. Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe i anuluan gjithashtu fluturimet e drejtpërdrejta me Iranin në ditët e fundit, ndërsa zyrtarët iranianë kërcënuan se do të ndalojnë trafikun ajror rajonal nëse linjat e Iranit vazhdojnë të ndërpriten.

Ambasadori irakian në Iran tha se qeveria e Bagdadit nuk kishte marrë asnjë vendim për të pezulluar fluturimet iraniane — ishin kompanitë e huaja të shërbimeve tokësore që u tërhoqën nga frika e sanksioneve dytësore të Thesarit amerikan. Iraqi Airways ka rifilluar tashmë fluturimet tregtare mes Najafit dhe aeroporteve iraniane, njofton PressTV duke cituar agjencinë zyrtare irakiane të lajmeve, pas bisedimeve të drejtpërdrejta të Bagdadit me Uashingtonin.

Zhvillimi nxiti reagime të ashpra në Teheran: Hossein Shariatmadari, përfaqësuesi i Liderit Suprem të Iranit, e akuzoi të martën kryeministrin irakian Ali al-Zaidi se “ka pranuar dhe po zbaton” sanksionet amerikane kundër linjave ajrore iraniane, raporton agjencia kurde Rudaw. Të hënën, qindra irakianë protestuan jashtë aeroportit të Najafit, si dhe në Nasirijah, Kerbela dhe Amarah, kundër pezullimit të fluturimeve. Irani ka depozituar ndërkohë një ankesë zyrtare në Organizatën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) për sanksionet amerikane të aviacionit.

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