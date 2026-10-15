AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.10.2026
BRUKSEL (Belgjikë) – Samit i BE-së.
BANGKOK (Tajlandë) – Takim i ministrave të Financave të G20-s dhe guvernatorëve të bankave qendrore.
PEKIN (Kinë) – Hapja e një ure të re midis Kinës dhe Koresë së Veriut.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Takim i Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi Çështjen Palestineze.
HAMBURG (Gjermani) – Pritet vendimi në një gjyq për spiunazh dhe komplot vrasjeje në emër të Iranit.
LUBJANË (Slloveni) – Takim informal i Grupit Arraiolos të Kryetarëve të Shteteve Evropiane.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Forumi i Investimeve në Abu Dabi.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Takimi vjetor plenar i Këshillit të Biznesit Emiratet e Bashkuara Arabe-Mbretëria e Bashkuar.
OSLO (Norvegji) – Prezantimi i një raporti mbi rishikimin e rregullave etike që rregullojnë fondin më të madh sovran të pasurisë në botë./ a.jor.
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