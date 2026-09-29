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29 Sht 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 29.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 29.9.2026

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Ndalimi i importit për disa produkte kanadeze hyn në fuqi.

SAN FRANCISKO (Shtetet e Bashkuara) – Konferenca Vjetore e Zhvilluesve OpenAI.

MADRID (Spanjë) – Vizitë shtetërore e presidentit francez Emmanuel Macron.

LIVERPUL (Mbretëria e Bashkuar) – Fjala e kryeministrit Andy Burnham në Konferencën Vjetore të Partisë Laburiste.

OSLO (Norvegji) – Seancë dëgjimore parlamentare e disa ministrave të Jashtëm norvegjezë në lidhje me rastin Epstein.

PARIS (Francë) – Vizitë e presidentit argjentinas Javier Milei.

PRAGË (Republika Çeke) – Vizitë e kryeministres italiane Giorgia Meloni.

BERLIN (Gjermani) – Kancelari Merz pret presidentin kazak Kassym-Jomart Tokayev.

SAN ISIDRO (Argjentinë) – Seancë dëgjimore në gjyqin e shtatë profesionistëve të kujdesit shëndetësor për vdekjen e Diego Maradonës./ a.jor.

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