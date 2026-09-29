AGJENDA NDËRKOMBËTARE 29.9.2026
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Ndalimi i importit për disa produkte kanadeze hyn në fuqi.
SAN FRANCISKO (Shtetet e Bashkuara) – Konferenca Vjetore e Zhvilluesve OpenAI.
MADRID (Spanjë) – Vizitë shtetërore e presidentit francez Emmanuel Macron.
LIVERPUL (Mbretëria e Bashkuar) – Fjala e kryeministrit Andy Burnham në Konferencën Vjetore të Partisë Laburiste.
OSLO (Norvegji) – Seancë dëgjimore parlamentare e disa ministrave të Jashtëm norvegjezë në lidhje me rastin Epstein.
PARIS (Francë) – Vizitë e presidentit argjentinas Javier Milei.
PRAGË (Republika Çeke) – Vizitë e kryeministres italiane Giorgia Meloni.
BERLIN (Gjermani) – Kancelari Merz pret presidentin kazak Kassym-Jomart Tokayev.
SAN ISIDRO (Argjentinë) – Seancë dëgjimore në gjyqin e shtatë profesionistëve të kujdesit shëndetësor për vdekjen e Diego Maradonës./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.