Kawhi Leonard refuzon të përgjigjet për hetimin e NBA-së gjatë ditës së medias me Raptors
Kawhi Leonard njoftoi gjatë ditës së medias së Toronto Raptors se nuk do të pranojë pyetje lidhur me hetimin e NBA-së për shmangien e kufirit të pagave që goditi Los Angeles Clippers. Ai tha se dëshiron të përqendrohet te roli i tij si pjesë e Raptors dhe se tashmë ka qenë një shpërqendrim për rreth 70 ditë, ndaj preferon të lërë pas episodin dhe të shikojë përpara.
Siç raporton Bleacher Report, Leonard më parë u shprehu tifozëve dhe familjes se përmes agjentit pranon përgjegjësinë për mangësitë e gjykimit të disa njerëzve brenda rrethit të tij dhe shpreh pendesë për shqetësimin e shkaktuar. Ai pohoi gjithashtu se kishte firmosur kontratën me Clippers dhe marrëveshjet në fjalë me sinqeritet, duke mos pasur dijeni për ndonjë qëllim për të shmangur kufirin e pagave.
Federata mori masa të rënda ndaj Clippers, përfshirë humbjen e pesë zgjedhjeve të ardhshme të raundit të parë në draft, një gjobë prej 30 milionë dollarësh dhe pezullimin për një vit të pronarit të klubit, Steve Ballmer, për të cilin më vonë u njoftua se do ta pranojë ndalesën.
Pas vonesave që shkaktoi hetimi, Toronto dërgoi te Clippers forwardin Brandon Ingram, rojen Gradey Dick, dy zgjedhje të raundit të parë pa kushtë, një shkëmbim për një tjetër zgjedhje të parë dhe dy zgjedhje të raundit të dytë për të siguruar Leonardin. Më pas ai u pajtua për një kontratë shtesë dyvjeçare me vlerë rreth 115 milionë dollarë, me një opsion lojtari për sezonin 2028–29.
Leonard njihet si një njeri me pak fjalë dhe vendimi i tij për të shmangur komentet mbi episodin e verës nuk u duk i habitshëm; Sipas Bleacher Report, ai dëshiron të përqendrohet te performanca me Toronto dhe të shmangë diskutimet mediatike për hetimin.
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