AGK-ja kundërshton mbylljen e seancës për media në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka shprehur shqetësim për vendimin e Gjykatës së Apelit për ta mbajtur të mbyllur për media seancën gjyqësore në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt.
Përmes një reagimi publik, AGK-ja ka bërë të ditur se gjykata nuk ka dhënë arsye apo sqarime për vendimin e saj për përjashtimin e mediave nga seanca.
Sipas AGK-së, ky vendim përbën kufizim të paarsyeshëm të lirisë së medias për të raportuar mbi mënyrën se si gjykatat trajtojnë rastet e femicidit.
Asociacioni ka theksuar se mbyllja e seancës vjen vetëm disa ditë pas vrasjes së Arlinda Zekajt, rast për të cilin mediat dhe gazetarët kanë raportuar për dështimet e institucioneve shtetërore në mbrojtjen e saj.
AGK-ja vlerëson se nuk ekziston ndonjë rrezik ligjor që do ta justifikonte kufizimin e qasjes së mediave në këtë seancë, duke e cilësuar vlerësimin e Gjykatës së Apelit si të gabuar.
Sipas këtij asociacioni, një vendim i tillë pamundëson informimin e publikut dhe cenon të drejtën e qytetarëve për të kuptuar se si trajtohen rastet e femicidit nga sistemi gjyqësor.
Në fund të reagimit, AGK-ja i ka bërë thirrje Gjykatës së Apelit që në raste të tilla t’i japë përparësi garantimit të lirisë së medias dhe qasjes në informacion, në vend të kufizimeve që i konsideron të paarsyeshme. /Telegrafi/
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