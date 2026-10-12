Airbus teston dronin luftarak Valkyrie në Evropë, synon gatishmëri luftarake deri në 2029
Airbus ka kryer fluturimin e parë testues në Evropë të dronit luftarak amerikan Valkyrie, të cilin shpreson ta bashkojë me avionët Eurofighter, tha shefi ekzekutiv i divizionit të mbrojtjes së kompanisë, siç raporton Reuters nga Berlini.
Fluturimi u zhvillua mbi Evropën veriore më 29 shtator, në kuadër të partneritetit të shpallur në 2025 me Kratos Defense për të furnizuar Forcat Ajrore gjermane deri në 2029 me dronë luftarakë të aftë për të fluturuar autonomisht, për t’u pilotuar në distancë ose për të vepruar së bashku me Eurofighter-ët. Droni bazohet në Valkyrie-n e Kratos-it, me rreze fluturimi mbi 5,000 km, dhe do të pajiset me sistemin e misionit të Airbus-it.
“Për tani, është një hap i madh përsa i përket lejeve të nevojshme për ta realizuar këtë projekt,” i tha Reuters Michael Schoellhorn, CEO i Airbus Defence and Space. Ai shtoi se gjatë testit u arrit shpejtësia Mach 0.8 në lartësi dhe pozicione të ndryshme fluturimi: “Provuam gjithçka dhe mbetëm shumë të impresionuar, kështu që ishte një sukses i plotë.”
Ky debutim i kufizuar evropian synon të tregojë se pengesat rregullatore që penguan përpjekjet e kaluara për integrimin e dronëve ushtarakë në hapësirën ajrore komplekse të Evropës mund të kapërcehen — Berlini anuloi në 2013 dronin Euro Hawk të Northrop-it pas një konflikti për rregullat e certifikimit civil. Schoellhorn tha se Valkyrie pritet të ketë në bord sistemin MARS Mission System të Airbus-it për testin e ardhshëm në tremujorin e parë të 2027-ës, ndërsa fluturimi i parë i bashkuar me një Eurofighter është planifikuar më vonë atë vit. Kostoja vlerësohet rreth 20 milionë euro për njësi, ndërsa Airbus garon me Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics, Anduril dhe Saab për tregun global të avionëve luftarakë pa pilot.
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