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12 Tet 2026
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Teknologji

Aksionet e telekomit në Australi dhe Zelandë të Re bien pas marrëveshjes së SpaceX për spektrin

Aksionet e operatorëve të telekomit në Australi dhe Zelandë të Re ranë të hënën, pasi blerja e një portofoli spektri nga SpaceX në SHBA nxiti frikën se satelitët mund të sfidojnë rrjetet tradicionale, sipas Reuters.

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Gjurmë satelitësh Starlink në qiellin e natës
Gjurmë satelitësh Starlink në qiell. Foto: Victoria Girgis / Lowell Observatory / CC BY 4.0

Aksionet e operatorëve kryesorë të telekomit në Australi dhe Zelandë të Re u tronditën të hënën, pasi vendimi i SpaceX për të blerë një portofol kombëtar spektri në Shtetet e Bashkuara nxiti frikën se shërbimet satelitore mund të sfidojnë kompanitë tradicionale të telekomit dhe mbulimin e rrjeteve të tyre, siç njofton Reuters.

Telstra, operatori kryesor i telekomit në Australi, humbi 2.5 për qind dhe ra në nivelin më të ulët në gjashtë javë. TPG Telecom u zhyt gati 5 për qind, në ditën më të keqe që nga fillimi i qershorit, ndërsa Spark New Zealand ra 1.8 për qind. Edhe Superloop (-2.4%) dhe Aussie Broadband (pothuajse -2%) u goditën nga vala e shitjeve.

Lëvizja vjen pas marrëveshjes së javës së kaluar, me të cilën SpaceX ra dakord të blejë një portofol spektri me brez të ulët në të gjithë SHBA-në — një hap që i hap rrugën kompanisë së Elon Musk drejt një sfide direkte orbitale ndaj gjigantëve tradicionalë të telekomit amerikan. Marrëveshja kishte tronditur më parë aksionet e telekomit në SHBA dhe Evropë, dhe tani efektet po ndihen edhe në Azinë-Paqësor.

Spektri me brez të ulët përhapet në distanca më të gjata dhe depërton më mirë në ndërtesa e pengesa të tjera sesa valët me frekuencë të lartë, duke e bërë atë veçanërisht të vlefshëm për mbulimin e gjerë — pikërisht avantazhin kryesor të operatorëve ekzistues.

Analisti David Tuckwell nga ETF Shares në Sydney tha se “investitorët kanë frikë se SHBA-ja është vetëm tregu i parë dhe se avantazhi më i madh i kompanive ekzistuese — mbulimi — po humbet vlerën”. Sipas tij, Telstra, e varur nga mbulimi, është më e ekspozuara, por kërcënimi i afërt është ndaj fuqisë së çmimeve rajonale, jo ndaj abonentëve.

Analistët e Citi-t vlerësuan se blerja e spektrit nga SpaceX “ka gjasa të rëndojë çmimin e aksioneve të Telstra-s, por tregon edhe rëndësinë e spektrit tokësor”. Citi riafirmoi rekomandimin “buy” për aksionet e Telstra-s, raporton Reuters.

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