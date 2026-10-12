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12 Tet 2026
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Teknologji

Shefi i Broadcom: kapitali, jo çipat e memories, është pengesa më e madhe e rritjes së inteligjencës artificiale

Drejtori ekzekutiv i Broadcom, Hock Tan, tha të hënën në Singapor se kapitali — jo mungesa e wafer-ëve apo e memorieve — do të jetë kufizimi më i madh i zhvillimit të inteligjencës artificiale, sipas Reuters.

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Hock Tan, drejtor ekzekutiv i Broadcom
Hock Tan, CEO i Broadcom. Foto: Greg Bezat / CC BY-SA 4.0

Drejtori ekzekutiv i gjigantit të çipave Broadcom, Hock Tan, deklaroi të hënën në Singapor se kapitali do të jetë kufizimi më i madh për kompaninë, teksa zhvillimi i inteligjencës artificiale vazhdon me ritme të shpejta, siç njofton Reuters.

Duke folur në një panel diskutimi, Tan tha se Broadcom po ia del të kapërcejë mungesat e wafer-ëve dhe të memorieve, por theksoi se sigurimi i kapitalit të mjaftueshëm për të financuar zgjerimin do të jetë pengesa kryesore e kompanisë.

Shefi i Broadcom u ndal edhe te perspektivat tregtare të modeleve më të fundit të inteligjencës artificiale. Sipas tij, laboratorët si Anthropic dhe OpenAI kanë treguar se mund të gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme nga modelet më të reja, të përdorura për asistentë personalë me inteligjencë artificiale, raporton Reuters.

Deklaratat e Tan vijnë në një kohë kur gara globale për inteligjencën artificiale po nxit investime masive në qendra të dhënash dhe çipa të specializuar, ndërsa vëmendja e industrisë po zhvendoset gjithnjë e më shumë nga mungesat fizike të komponentëve te aftësia financiare për të mbajtur ritmin e shpenzimeve.

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