“Akademski plenum”: Vuçiçi dhe SNS-i po përpiqen ta kthejnë fushatën e studentëve “në provokime, përplasje dhe dhunë”
Grupi joformal “Akademski plenum” ka vlerësuar sot se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, dhe Partia Progresiste Serbe (SNS) po përpiqen ta kthejnë fushatën parazgjedhore të studentëve “në poligon për provokime, përplasje dhe dhunë”, siç njofton Danas.
“Ndërsa studentët po përshkojnë Serbinë dhe po bisedojnë me qytetarët për programin e tyre, po dëshmojmë incidente dhe tubime paralele të mbështetësve të regjimit, të cilët duan të provokojnë incidente për të cilat, përmes mediave të kontrolluara, do të fajësonin studentët”, thuhet në deklaratën e grupimit.
Sipas “Akademski plenum”, dënimi i takimeve të studentëve në Republikën Serbe (në Bosnje-Hercegovinë) e ka bezdisur veçanërisht Vuçiçin: “Në vend të bisedës së lirë me qytetarët, u regjistruan arrestime dhe biseda informative disaorëshe në Doboj, procedime kundërvajtëse në Brçko, kufizime në organizimin e aktiviteteve dhe një incident i inskenuar në Vishegrad. E gjithë kjo ndodhi në regji të përbashkët të Vuçiçit dhe Milorad Dodikut, me qëllimin për të krijuar një tablo të rreme se studentët ‘nuk janë të mirëpritur’ në Republikën Serbe”, shkruan grupimi.
Deklarata vjen në ditën kur Vuçiçi pritet të japë dorëheqjen nga presidenca dhe ndërsa fushata për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 25 tetorit po nxehet, me tubime paralele të kampit qeveritar dhe të studentëve e incidente të raportuara edhe në Kragujevc e qytete të tjera të Serbisë.
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