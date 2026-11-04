AKB kritikon projektbuxhetin 2027: Shumë shpenzime, pak orientim drejt zhvillimit ekonomik
Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim për strukturën e projektbuxhetit 2027 prej 4.27 miliardë eurosh, duke kërkuar që ai të kthehet nga buxhet shpenzimesh në buxhet të zhvillimit ekonomik.
Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB) ka shprehur shqetësim për strukturën e projektbuxhetit të Kosovës për vitin 2027, duke vlerësuar se, pavarësisht vlerës prej 4.27 miliardë eurosh, ai nuk po i jep peshën e duhur zhvillimit të sektorit privat, prodhimit vendor, eksporteve dhe investimeve të reja, siç njofton Lajmi.net.
Në reagimin e saj publik, AKB-ja ka theksuar se madhësia e buxhetit nuk është domosdoshmërisht tregues i zhvillimit ekonomik, por rëndësi ka mënyra se si shpenzohen paratë dhe sa ndikojnë ato në krijimin e vlerës së re ekonomike dhe të vendeve të punës. Sipas organizatës, orientimi i madh i mjeteve drejt pagave, subvencioneve dhe transfereve, pa një program të fuqishëm zhvillimor për bizneset, nuk garanton qëndrueshmëri ekonomike afatgjatë.
Shqetësim tjetër, sipas Lajmi.net, është zvogëlimi i planifikuar i buxhetit të Ministrisë së Ekonomisë, nga rreth 79 milionë euro në 23.4 milionë euro. AKB-ja ka ngritur edhe çështjen e realizimit të investimeve kapitale, duke theksuar se shpenzimi i vetëm 37 për qind të tyre gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2026 dëshmon për probleme në aftësinë institucionale për realizimin e projekteve të planifikuara.
Organizata ka paraqitur gjashtë kërkesa për buxhetin 2027, ndër të cilat krijimin e një fondi zhvillimor për prodhimin vendor, mbështetjen financiare për eksportuesit dhe produktet “Made in Kosova”, lehtësime fiskale për investimet private, uljen e kostos së energjisë, rritjen e realizimit të investimeve kapitale dhe mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. AKB-ja ka bërë të ditur se nuk e kundërshton rritjen e pagave, pensioneve dhe mbështetjes sociale, por këto politika duhet të mbështeten në një ekonomi prodhuese dhe në një sektor privat të fuqishëm.
Kryetari i AKB-së, Agim Shahini, ka thënë se Kosova ka nevojë për një buxhet edhe më të madh, por mbi të gjitha për më shumë prodhim, eksporte, investime dhe vende të reja pune. “Buxhetin 2027 ta kthejnë nga një buxhet i shpenzimeve në një buxhet të zhvillimit ekonomik”, është thirrja e AKB-së drejtuar Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës.
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