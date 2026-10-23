Aksident dramatik dhe i i shumëfishtë pranë nyjes lidhëse të autostradës Durrës-Tiranë, makina përmbyset pas përplasje
Një aksident i rëndë rrugor me përfshirjen e tre automjeteve ka ndodhur në aksin hyrës të autostradës në Durrës, pak pa kaluar urën e Shkozetit.
Sipas raportimeve të para nga vendngjarja, përplasja ka qenë e fortë, si pasojë e së cilës njëra nga makinat e përfshira ka përfunduar e përmbysur në mes të rrugës.
Përplasja e tri mjeteve ka shkaktuar bllokim të përkohshëm të rrugës dhe vështirësi të shumta në qarkullimin e mjeteve që lëvizin drejt daljes nga qyteti i Durrësit dhe hyrjes në autostradë.
Në vendin e ngjarjes pritet mbërritja e shërbimeve të Policisë Rrugore dhe grupit hetimor për të normalizuar qarkullimin, si dhe për të kryer veprimet procedurale që do të zbardhin dinamikën dhe shkaqet e plota të përplasjes.
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