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23 Tet 2026
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Kronika

Aksident dramatik dhe i i shumëfishtë pranë nyjes lidhëse të autostradës Durrës-Tiranë, makina përmbyset pas përplasje

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Një aksident i rëndë rrugor me përfshirjen e tre automjeteve ka ndodhur në aksin hyrës të autostradës në Durrës, pak pa kaluar urën e Shkozetit.

Sipas raportimeve të para nga vendngjarja, përplasja ka qenë e fortë, si pasojë e së cilës njëra nga makinat e përfshira ka përfunduar e përmbysur në mes të rrugës.

Përplasja e tri mjeteve ka shkaktuar bllokim të përkohshëm të rrugës dhe vështirësi të shumta në qarkullimin e mjeteve që lëvizin drejt daljes nga qyteti i Durrësit dhe hyrjes në autostradë.

Në vendin e ngjarjes pritet mbërritja e shërbimeve të Policisë Rrugore dhe grupit hetimor për të normalizuar qarkullimin, si dhe për të kryer veprimet procedurale që do të zbardhin dinamikën dhe shkaqet e plota të përplasjes.

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