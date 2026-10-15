☁️
Tiranë 20°C · Vranët 15 Tetor 2026
S&P 500 7,719 ▼1.11%
DOW 51,621 ▼0.09%
NASDAQ 26,693 ▼1.88%
NAFTA 94.15 ▲0.27%
ARI 4,169 ▲1.49%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
₿ CRYPTO
BTC $80,902 ▼ -3.29% ETH $2,362 ▼ -5.92% XRP $1.3053 ▼ -5.23% SOL $102.0700 ▼ -5.1%
S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 % S&P 500 7,719 ▼1.11 % DOW 51,621 ▼0.09 % NASDAQ 26,693 ▼1.88 % NAFTA 94.15 ▲0.27 % ARI 4,169 ▲1.49 %
EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899 EUR/USD 1.1180 EUR/GBP 0.8455 EUR/CHF 0.9320 EUR/ALL 91.4200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4364 EUR/TRY 55.3118 EUR/JPY 176.89 EUR/CAD 1.5899
15 Tet 2026
Breaking
Kuvendi zgjedh Bashkim Nurbojën dhe Nora Latifi-Jasharin anëtarë joekzekutivë të Bordit të BQK-së Tensione dhe përplasje te selia e PS, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve Aksident i rëndë në aksin Pogradec-Qafë Plloçë, humb jetën 26-vjeçari «Nevermore» zbarkon në Londër: muzikali për Edgar Allan Poe hapet në Charing Cross Theatre në korrik 2027 Protesta përfshin Kukësin, të rinjtë mblidhen para Bashkisë në shenjë solidariteti me Tiranën
Menu
Kronika

Aksident i rëndë në aksin Pogradec-Qafë Plloçë, humb jetën 26-vjeçari

· 1 min lexim

Një aksident i rëndë është regjistruar këtë të enjte në Pogradec. Aksidenti mësohet është regjistruar në aksin rrugor Pogradec-Qafë Plloçë, në afërsi të fshatit Starovë.

Si pasojë e aksidentit, fatkeqësisht ka mbetur i vdekur në vend një 26-vjeçar. Policia ndiodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu