Aksident i rëndë në aksin Pogradec-Qafë Plloçë, humb jetën 26-vjeçari
Një aksident i rëndë është regjistruar këtë të enjte në Pogradec. Aksidenti mësohet është regjistruar në aksin rrugor Pogradec-Qafë Plloçë, në afërsi të fshatit Starovë.
Si pasojë e aksidentit, fatkeqësisht ka mbetur i vdekur në vend një 26-vjeçar. Policia ndiodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.
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