Protesta përfshin Kukësin, të rinjtë mblidhen para Bashkisë në shenjë solidariteti me Tiranën
Edhe në qytetin e Kukësit po zhvillohet protesta në kuadër të thirrjes për bojkotimin e mësimit dhe në shenjë solidariteti me protestuesit në Tiranë.
Sipas pamjeve, një grup të rinjsh kanë dalë në sheshin përpara Bashkisë, ku, krahas thirrjeve, kanë hedhur edhe lëndë plasëse dhe tymuese.
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