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15 Tet 2026
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Kronika

Tensione dhe përplasje te selia e PS, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve

· 1 min lexim

Sërish janë regjistruar tensione në qendër të Tiranës. Policia ka tentuar të shpërndajë protestuesit duke hedhur gaz lotsjellës. Kjo masë e policisë erdhi pasi protestuesit hodhën gurë në drejtim të selisë së PS-së.

Gazi ka sjellë një reagim të menjëhershëm pasi protestuesit shihen duke vrapuar për t’u larguar. Policia ndodhet në terren dhe në gatishmëri teksa protestuesit ende vijojnë duke djegur sende në rrugë.

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