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Kosova

Aksident në rrugën Klinë–Gjakovë, katër persona të lënduar

Katër persona janë lënduar në një aksident trafiku që ka ndodhur të dielën rreth orës 13:45 në fshatin Volljak, në rrugën Klinë–Gjakovë

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Një aksident trafiku ka ndodhur të dielën rreth orës 13:45 në rrugën Klinë–Gjakovë, në fshatin Volljak të komunës së Klinës, siç njofton KosovaPress. Në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa katër persona mbetën të lënduar.

Sipas burimit, të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa nga përplasja janë shkaktuar edhe dëme materiale. Deri më tani nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me gjendjen shëndetësore të personave të lënduar.

Zëdhënësi i Policisë Rajonale të Gjakovës, Sheremet Elezaj, konfirmoi për KosovaPress se katër persona janë dërguar për trajtim mjekësor dhe se Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor është duke trajtuar rastin.

Policia po heton shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve që të kenë kujdes të shtuar gjatë vozitjes, veçanërisht në këtë aks rrugor.

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