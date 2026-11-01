Aksident tragjik në Shkodër, makina del nga rruga dhe përplas për vdekje 67-vjeçaren në trotuar
Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar pasditen e sotme në Shkodër, ku një 67-vjeçare ka humbur jetën pasi është përplasur nga një automjet teksa po ecte në trotuar.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:40, në vendin e quajtur “Ura e Bahçallëkut”.
Sipas informacionit paraprak të policisë, një 27-vjeçare, e cila drejtonte automjetin e saj, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit. Si pasojë, makina ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shkallët metalike të një ndërtese, duke goditur këmbësoren 67-vjeçare, me inicialet E. B.
Pavarësisht pasojave të rënda, 67-vjeçarja nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të zbardhur rrethanat e aksidentit dhe përcaktuar shkakun e tij.
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