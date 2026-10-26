Aksionet e lidhura me inteligjencën artificiale rriten pas depozitimit të Anthropic për debutimin në Wall Street
Nvidia u rrit me gati 3%, Microsoft dhe Amazon me gati 1% secila, ndërsa indeksi i gjysmëpërçuesve të Filadelfias u rrit me mbi 3%, mes kujdesit të investitorëve për shpenzimet e financuara me borxh për infrastrukturën e AI-së
Aksionet e lidhura me inteligjencën artificiale u rritën të hënën, pasi Anthropic bëri publike dokumentet për ofertën e saj fillestare publike (IPO), në një kohë kur investitorët po tregohen gjithnjë e më të kujdesshëm ndaj shpenzimeve për infrastrukturën e teknologjisë së re të financuara me borxh, siç njofton Reuters.
Sipas raportimit të Reuters, aksionet e Nvidia-s, kompanisë më të vlefshme në botë, u rritën me gati 3%, ndërsa Microsoft dhe Amazon fituan secila gati 1%. Një dalje e suksesshme në bursë e një gjiganti të pastër të inteligjencës artificiale si Anthropic mund të riformësojë mënyrën se si tregjet i vlerësojnë pjesë të industrisë në lulëzim, përfshirë prodhuesit e çipave dhe infrastrukturën përkatëse, kanë thënë analistët për Reuters.
Sipas Reuters, një listim i tillë mund edhe të devijojë kapital nga disa prej peshave të rënda të teknologjisë, ndërsa investitorët bëjnë vend në portofolet e tyre për një mënyrë të re për të vënë bast mbi teknologjinë. Rrjeti i marrëdhënieve në industri shton një element tjetër: disa nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë janë investitore si te Anthropic, ashtu edhe te rivali i saj kryesor, OpenAI.
Aksionet e goditura të kompanive “neocloud” CoreWeave dhe Nebius Group u rritën përkatësisht me 5.7% dhe 2.3% pas depozitimit, duke përmbysur humbjet e mëparshme që pasuan komentet e drejtorit ekzekutiv të SpaceX, Elon Musk, raporton Reuters. Operatorët e qendrave të të dhënave Applied Digital dhe IREN fituan 1% dhe 3%, ndërsa prodhuesi i çipave të memories Micron u rrit me 3% dhe firmat e ruajtjes së të dhënave Sandisk, Western Digital dhe Seagate shtuan secila rreth 2.5%.
AMD dhe Broadcom fituan përkatësisht 2.5% dhe 3%, ndërsa Zoom Communications, një investitore e hershme në Anthropic, u rrit me 1.5%, dhe indeksi më i gjerë i gjysmëpërçuesve i Filadelfias u rrit me mbi 3%, sipas Reuters. Vëmendja tani zhvendoset te një IPO e mundshme e OpenAI-t, por ndikimi afatgjatë i këtyre listimeve në tregtinë e AI-së mbetet i pasigurt. “Në fund të fundit, të investosh sot në inteligjencë artificiale do të thotë të kërkosh mundësi përtej emrave kryesorë”, i tha Reuters Michael Smith, drejtues i ekipit të kapitalit të rritjes në Allspring Global Investments, duke shtuar se mundësitë tërheqëse mund të jenë te firmat e vogla dhe të mesme që zgjidhin me efikasitet shqetësimet në rritje për infrastrukturën.
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