Al-Alimi i thotë të dërguarit kinez se nuk ka paqe me Huthi-t që pretendojnë të drejtë hyjnore për të sunduar
Kryetari i Këshillit Presidencial të Jemenit diskutoi me Zhai Jun-in përpjekjet për paqe, ndërsa Huthi-t, të mbështetur nga Irani, pretendojnë sulme ndaj infrastrukturës saudite
Kryetari i Këshillit Presidencial të Jemenit, Rashad al-Alimi, i ka thënë të dërguarit të Kinës për Lindjen e Mesme, Zhai Jun, se nuk mund të ketë paqe me një grup që pretendon të drejtë hyjnore për të sunduar, siç njofton Al Jazeera.
Al-Alimi diskutoi me Zhai Jun-in zhvillimet në konfliktin jemenas dhe përpjekjet për të arritur paqen në vend dhe në rajon, sipas një deklarate të cituar nga Al Jazeera.
Presidenti jemenas shprehu mirënjohje për përpjekjet diplomatike të Kinës, duke thënë se qeveria e tij ishte angazhuar pozitivisht me të gjitha nismat për uljen e tensioneve dhe kishte bërë lëshime të vërteta në të mirë të popullit jemenas.
«Megjithatë, milicitë Huthi, të mbështetura nga Irani, i kanë shfrytëzuar këto gjeste», thuhet në deklaratë, e cila shton se «nuk mund të ketë paqe me një grup që pretendon të drejtë hyjnore për të sunduar dhe sfidon autoritetin ekskluziv të shtetit».
Takimi vjen në një moment të tensionuar, pasi ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Farhan Al Saud, diskutoi po me Zhai Jun-in sulmet e Huthi-ve ndaj vendit të tij dhe përpjekjet për të ulur tensionet në rajon, ndërsa Huthi-t kanë pretenduar sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe ushtarake saudite, siç njofton Al Jazeera.
Sipas përmbledhjes së zhvillimeve të fundit të Al Jazeera-s, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se kishte kapur dronë të Huthi-ve që po shkonin drejt Rijadit dhe Provincës Lindore të Arabisë Saudite, ndërsa Huthi-t pretenduan sulme ndaj infrastrukturës energjetike dhe ushtarake të mbretërisë.
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