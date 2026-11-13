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Greqia

Gjyqi i Irini Mourtzoukou në Patra: 26-vjeçarja mohon akuzat për vdekjen e tre foshnjave, seanca shtyhet për më 19 nëntor

Seanca e së enjtes në Gjykatën me Jurí të Përzier të Patrës nisi me mohimin e akuzave nga e pandehura dhe me dëshmitë e para të dëshmitarëve; rreth 80 dëshmitarë pritet të dëshmojnë në një proces që parashikohet i gjatë.

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Gjyqi i Irini Mourtzoukou në Patra: 26-vjeçarja mohon akuzat për vdekjen e tre foshnjave, seanca shtyhet për më 19 nëntor
Irini Mourtzoukou nën shoqërinë e policisë në Patra (Foto: PatraPress)

Të enjten, më 12 nëntor 2026, gjyqi i 26-vjeçares Irini Mourtzoukou vazhdoi në themel para Gjykatës me Jurí të Përzier të Patrës, ku e pandehura u soll në mëngjes në gjykatë nën masa të rrepta sigurie, siç raporton ERT. Ajo përballet me akuza të rënda për vdekjen e tre foshnjave, mes tyre dy fëmijët e saj, në një proces që ka tërhequr vëmendjen e mbarë opinionit publik grek.

Pasi prokurori lexoi aktakuzën, Mourtzoukou deklaroi shprehimisht se nuk i pranon akuzat siç i atribuohen, sipas raportimit të ERT-së. Mohimi i saj shënoi momentin e parë thelbësor të seancës, e cila u zhvillua pas ndërprerjes së javës së kaluar, kur gjykata kishte vendosur që shqyrtimi në themel të niste më 12 nëntor.

Një kërkesë procedurale e mbrojtjes hapi debat në sallë: avokati i saj, Nikos Alexandris, kërkoi përjashtimin e njerkut të të pandehurës nga paraqitja në mbështetje të akuzës, duke argumentuar mungesën e lidhjes biologjike dhe të një marrëdhënieje thelbësore mes tyre. Jashtë gjykatës, nëna e të pandehurës u tha gazetarëve se Ioannis Mourtzoukos nuk është babai biologjik, por njeriu që e rriti, duke shtuar se “kushdo që dëshiron të jetë këtu, është këtu” dhe se ajo që ka rëndësi është drejtësia për shpirtrat e fëmijëve.

Dëshmitarja e parë ishte kumbara e të pandehurës, nëna e foshnjës gjashtëmuajshe që vdiq në shkurt të vitit 2021, e ndjekur nga dëshmia e ish-partnerit të 26-vjeçares. Sipas raportimeve të mediave greke, procesi pritet të jetë i gjatë, me një listë prej rreth 80-81 dëshmitarësh që do të thirren para gjykatës.

Seanca u shty dhe do të vazhdojë të enjten, më 19 nëntor. Dy raste të tjera shumë të diskutuara nuk janë pjesë e këtij gjyqi: vdekja e motrës së saj në vitin 2014, ku vepra është parashkruar, si dhe rasti i vogëlushit Panagiotakis në Amaliada, të cilin autoritetet po e hetojnë në një dosje të veçantë.

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