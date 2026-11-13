Trump thotë se aleatët e Gjirit i kërkuan të ndalojë sulmet e mëtejshme ndaj Iranit
Presidenti amerikan thotë se Arabia Saudite, Katari, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini preferojnë qasjen aktuale, ndërsa ai pretendon se mund ta mbyllte luftën brenda tre ditësh
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka thënë se Arabia Saudite, Katari dhe vende të tjera të Gjirit i kanë kërkuar të përmbahet nga sulme të mëtejshme ndaj Iranit, siç njofton Al Jazeera.
Deklarata vjen vetëm pak orë pasi Trump tha se nuk do të hezitonte të niste sulme të reja ushtarake kundër Iranit nëse Teherani do të përfitonte nga vendimi i Uashingtonit për ta pezulluar përkohësisht fushatën e tij.
Në një intervistë me komentatorin sportiv Stephen A Smith në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se mund ta mbyllte luftën menjëherë, por po e mbante presionin ekonomik dhe ushtarak ndaj Iranit me kërkesë të aleatëve rajonalë.
«Arabia Saudite më ka kërkuar të lutem ta lë ashtu siç është tani për një kohë», tha Trump, sipas Al Jazeera-s. Ai përmendi edhe Katarin, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreinin si vende që preferojnë qasjen aktuale.
«Nuk jam i sigurt se jam dakord me këtë», shtoi presidenti amerikan.
I pyetur nëse do të kishte nisur sulme të mëtejshme ndaj Iranit pa këto kërkesa, Trump u përgjigj: «Po, do ta kisha bërë».
Trump pretendoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara e kanë kursyer kryesisht infrastrukturën energjetike dhe urat e Iranit. «Për një ditë energjia e tyre zhduket. Për një ditë urat e tyre zhduken. Dhe për një ditë kapaciteti i tyre prodhues zhduket. Do të më duheshin vetëm tre ditë», tha ai, siç njofton Al Jazeera.
Presidenti amerikan pranoi se rritja e çmimeve të karburantit kishte kontribuar në humbjen e republikanëve në zgjedhjet e mesmandatit, por e mbrojti vendimin e tij për të sulmuar Iranin.
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