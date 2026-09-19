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Konflikti SHBA - Iran

Alarme ajrore gjatë natës në Riad dhe al-Kharj — Mbrojtja Civile saudite: rreziku ka kaluar

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Agjencia e Mbrojtjes Civile e Arabisë Saudite ka njoftuar se rreziku ka kaluar në Riad dhe al-Kharj, pasi gjatë natës u lëshua një valë e dytë alarmesh emergjente, raporton Al Jazeera në blogun e saj live të luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit.

Alarmet vijnë në një moment kur sulmet ajrore dhe me dronë mes koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe Huthi-t të mbështetur nga Irani janë intensifikuar ndjeshëm ditët e fundit, me të dyja palët që shkëmbejnë goditje në Jemen dhe në territorin saudit.

Vetëm në 24 orët e fundit, Huthi-t thonë se aviacioni saudit kreu 26 sulme ndaj zonave nën kontrollin e tyre, ndërsa numri i sulmeve ajrore saudite brenda një jave ka arritur në 300, sipas grupit jemenas.

Më herët, Arabia Saudite aktivizoi sistemin e paralajmërimit të hershëm në Jazan, Abha dhe Khamis Mushait, si dhe lëshoi paralajmërime urgjente sigurie në disa qytete, pas sulmeve të pretenduara të Huthi-t me raketa dhe dronë.

Përshkallëzimi i kërcënon rëndë sigurinë rajonale dhe eksportet e naftës saudite, në një kohë kur të dyja ngushticat kryesore energjetike — Hormuzi dhe Bab el-Mandebi — mbeten nën presionin e konfliktit.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa

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