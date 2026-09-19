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Konflikti SHBA - Iran

Ministria e Brendshme e Iranit pranon krizën ekonomike: “Çmimet në rritje po shqetësojnë qytetarët”

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Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Iranit, Ali Zeynivand, ka pranuar publikisht se “çmimet në rritje po shkaktojnë shqetësim për popullin”, pas inflacionit rekord që ka goditur Iranin pas dekadash sanksionesh perëndimore, raporton Al Jazeera duke cituar agjencinë gjysmë-zyrtare Tasnim.

Zeynivand tha se të gjithë zyrtarët po punojnë për ta adresuar çështjen dhe se rindërtimi i infrastrukturës civile të dëmtuar është “prioriteti kryesor në programet e pasluftës” së vendit.

Sipas tij, riparimi i shtëpive të banimit dhe i objekteve të shërbimit publik, si stacionet e policisë, ka përparësi ndaj çdo projekti jo-thelbësor qeveritar.

Zëdhënësi tha se rreth 75,000 “njësi banimi, së bashku me disa infrastruktura dhe ura lidhëse në provinca, përfshirë Hormozganin dhe Golestanin, janë dëmtuar si pasojë e sulmeve të armikut”.

Deklarata vjen teksa Teherani thotë se përpjekjet diplomatike dhe ndërmjetësimet ndërkombëtare për t’u kthyer te Memorandumi i Islamabadit po vazhdojnë, në përpjekje për t’i dhënë fund konfliktit me SHBA-në.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/19/iran-war-live-trump-extends-sanctions-on-iran-houthi-supporters-in-sanaa

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